Свято-Никольский храм в Башкирии

Путешествие по Башкирии – это увлекательное мероприятие, которое обязательно запомнится. Туристы давно облюбовали природные достопримечательности края. Тут их очень много и каждое место имеет свою многовековую историю.

Блог про Башкирию дает возможность заранее познакомиться с республикой и найти действительно уникальные места, на которые стоит взглянуть. Если в Европу, например, едут для того, чтобы посмотреть на величественные замки и взглянуть на городские памятники, то в Башкирии есть такие места, которые могут затмить самые известные памятники архитектуры по всему миру.

Про уникальные места можно говорит долго. Но особого внимания заслуживает Свято-Никольский храм, который расположен в небольшом селе Кага.

Село хоть и не большое, но многие о нем слышали и даже видели. Самобытность и местная культура заслуживает того, чтобы на него посмотреть и погрузиться в местные обычаи.

Жизнь в селе мало чем отличается от тысячи других сел, которые раскинулись по республики, да и по всей России. Тут давно люди пользуются благами цивилизации и многие могут подумать, на что же тут смотреть.

Цивилизация цивилизацией, а есть тут что-то особенное, что-то из прошлого. Попадая сюда, складывается впечатление, что попал в старую Русь, которая не тронута эпохой. И связано это с древним храмом, который торжественно стоит на горе.

Свято-Никольский храм посещает большое количество туристов. Построили его еще в 19-м веке. Стоит отметить, что здание строили на ограниченные средства. На строительство было выделено всего 60-т тысяч рублей.

С храмом связана одна легенда. Было время, когда по российским землям ходила холера. Люди умирали целыми семьями, деревни оставались пустыми, и никто не мог справиться с заразой.

Холера дошла и до этой деревушки. Недалеко от храма бил источник. Местный батюшка решил осветить воду в ней и велел местным пить только эту воду. Люди его послушались и за водой ходили только к источнику. Холера обошла деревню стороной.

Кстати, источник бьет и по сей день. Туристы могут попить тут воды и взять ее с собой. Местные жители облагородили его и создали удобный подход к нему.

В Советское время храм постигла та же участь, что и другие церкви. Из нее сделали дом культуры. Но директор решил восстановить наследие, которое досталось от предков. Он удалил штукатурку с подкупольной части и были отмыты все фрески. Если бы И. Лисовский этого не сделал, то до наших дней они бы не сохранились.

Храм функционирует и по сей день. Его практически не реставрировали. Все сохранилось в первозданном виде. Это и привлекает туристов.