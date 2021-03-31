инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2021 16:59  [41] Открытие Чкаловской лестницы после ремонта состоится в Нижнем Новгороде 1 августа
16 апреля 2021 16:31  [82] "Единая Россия" предлагает провести модернизацию коммунальных сетей в регионах
16 апреля 2021 16:19  [71] Андрей Турчак и Глеб Никитин поддержали продолжение госпрограммы закупки автомобилей скорой помощи
16 апреля 2021 16:10  [103] Роструд назвал способ получить дополнительные выходные на майские праздники
16 апреля 2021 15:52  [103] Почти 320 тысяч нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать"
16 апреля 2021 15:51  [92] Временные техдороги прокладывают у Сергача в рамках строительства трассы М-12 "Москва-Казань"
16 апреля 2021 15:47  [80] Глеб Никитин поручил увеличить ремонтные программы ресурсоснабжающих организаций
16 апреля 2021 15:45  [80] Нижегородские парки для благоустройства в 2022 году можно выбрать с 26 апреля
16 апреля 2021 15:29  [92] Евгений Люлин предложил усовершенствовать законы об освоении лесов
16 апреля 2021 15:09  [136] Утраченный "спутник" вернули на памятник космонавту Комарову в Нижнем Новгороде
Общество

Глеб Никитин поручил увеличить ремонтные программы ресурсоснабжающих организаций

16 апреля 2021 15:47  [80] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании регионального правительства 16 апреля поручил пересмотреть ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и увеличить объемы работ там, где прошлой зимой были зафиксированы технологические нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Эта зима стала для нас настоящим испытанием: сильный снегопад и морозы стали мейнстримом новостей в СМИ и социальных сетей. С учетом мест, где этой зимой были зафиксированы нештатные ситуации, система должна быть перестроена в части организации работы, в первую очередь – на местах", - сказал Глеб Никитин.

С докладом об отопительном сезоне 2020-2021 годов выступил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

Отопительный сезон на территории региона был начат в нормативные сроки, с учетом среднесуточных температур воздуха. К 1 октября 2020 года отопление поступило во все объекты социальной инфраструктуры и в жилые дома.

Количество технологических нарушений, несмотря на сильные морозы, снизилось на 12% - с 4 852 до 4 328 - по сравнению с зимой 2019-2020 годов. Михаил Морозов подчеркнул, что далеко не во всех случаях фиксировалось снижение показателей теплоносителя у конечных потребителей. Большинство нештатных ситуаций прошло незамеченными для жителей.

Основная причина технологических нарушений - высокая степень физического износа сетей в совокупности с аномальными погодными условиями. Эти факторы стали причиной 93% нештатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения и водоотведения. Кроме того, имели место факты выхода из строя запорно-регулирующей арматуры (около 3%) и технологического оборудования (порядка 2%).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph