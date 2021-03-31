Глеб Никитин поручил увеличить ремонтные программы ресурсоснабжающих организаций Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании регионального правительства 16 апреля поручил пересмотреть ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и увеличить объемы работ там, где прошлой зимой были зафиксированы технологические нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Эта зима стала для нас настоящим испытанием: сильный снегопад и морозы стали мейнстримом новостей в СМИ и социальных сетей. С учетом мест, где этой зимой были зафиксированы нештатные ситуации, система должна быть перестроена в части организации работы, в первую очередь – на местах", - сказал Глеб Никитин.

С докладом об отопительном сезоне 2020-2021 годов выступил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

Отопительный сезон на территории региона был начат в нормативные сроки, с учетом среднесуточных температур воздуха. К 1 октября 2020 года отопление поступило во все объекты социальной инфраструктуры и в жилые дома.

Количество технологических нарушений, несмотря на сильные морозы, снизилось на 12% - с 4 852 до 4 328 - по сравнению с зимой 2019-2020 годов. Михаил Морозов подчеркнул, что далеко не во всех случаях фиксировалось снижение показателей теплоносителя у конечных потребителей. Большинство нештатных ситуаций прошло незамеченными для жителей.

Основная причина технологических нарушений - высокая степень физического износа сетей в совокупности с аномальными погодными условиями. Эти факторы стали причиной 93% нештатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения и водоотведения. Кроме того, имели место факты выхода из строя запорно-регулирующей арматуры (около 3%) и технологического оборудования (порядка 2%).