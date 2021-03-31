Андрей Турчак и Глеб Никитин поддержали продолжение госпрограммы закупки автомобилей скорой помощи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Секретарь Госсовета "Единой России" Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержали инициативу о продолжении госпрограммы закупок школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе НРО партии.

Согласно информации, во время визита Андрея Турчака на Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) обсуждался вопрос возобновления федеральной программы централизованной закупки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

По словам Глеба Никитина, за пять лет ГАЗ произвел и поставил 5,5 тысячи автомобилей скорой помощи и почти 10 тысяч школьных автобусов.

"В этом году централизованная закупка спецтехники прервалась, хотя потребность в программах есть. В Нижегородской области для обновления парка скорых необходимо порядка 140 автомобилей. Примерно столько же нужно школьных автобусов", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что программа позволяет обеспечить загрузку производственных мощностей и сохранить кадровый потенциал одного из ведущих предприятий региона, а также предприятий-смежников, поставляющих свою продукцию для нужд "Группы ГАЗ".

"В то же время, самое главное – социальная составляющая. Новые скорые и школьные автобусы позволят нижегородцам получать более качественные услуги. Именно это является приоритетом. Поэтому наш регион очень заинтересован в продвижении инициативы о продлении программы на федеральном уровне", - пояснил Глеб Никитин.

Андрей Турчак подчеркнул, что программа закупки машин скорой помощи и школьных автобусов всегда были в фокусе внимания партии "Единая Россия".

"Реализация этой программы позволила обеспечить регионы транспортом, дала толчок развитию сельских территорий. Те же школьные автобусы помогают доставлять детей из отдаленных районов в школы. Новые «скорые» повысили доступность медицинских услуг. Из-за пандемии многие автомобили скорой помощи сильно износились и требуют обновления. Регионы испытывают дополнительную потребность в таком транспорте", - рассказал секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак отметил, что в прошлом году с идеей запуска федеральной программы выступил Глеб Никитин. "Единая Россия" ее поддержала, и в результате совместной работы с администрацией президента Горьковский автомобильный завод получил заказ на 1 309 машин скорой помощи и 1 898 школьных автобусов.

"Партия обязательно поддержит предложение о запуске программы по закупке карет скорой помощи и школьных автобусов в 2021 году", - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, "Группа ГАЗ" выразила готовность включиться в работу по реализации программы – выпустить и поставить необходимое количество транспортных средств.

"Выражаем большую благодарность за то, что поднимаете очень важный вопрос обновления парков автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Нам нужны новые заказы. У нас очень большой проект "Новый социальный вектор" – это благоустройство, обновление соцобъектов, улучшение всей социальной инфраструктуры там, где живут наши работники. А сейчас по предложению Олега Дерипаски наше руководство приняло решение повысить заработную плату на заводах. Зарплата увеличивается поэтапно несколько раз: в январе уже на 5% подняли зарплату, в апреле идет еще 5-процентное повышение, и следующее – в июне еще на 5%. Так что в 1-м полугодии в целом увеличение зарплаты наших работников составит 15%", - рассказал председатель рабочих советов "Группы ГАЗ" Евгений Морозов.

Решение проблемы с парком машин скорой помощи - вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Эта тема касается всей страны - и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу обновления парка машин в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина", - сказал Евгений Ревенко.