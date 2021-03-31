инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 апреля 2021 17:07  [2] Мероприятия в честь 800-летия Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде
16 апреля 2021 15:11  [141] Кулинарный фестиваль "Арзамасский Гусь" пройдет в Нижегородской области в десятый раз
16 апреля 2021 08:51  [159] Дом Столярова в Нижнем Новгороде могут включить в реестр памятников
15 апреля 2021 13:33  [534] Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой
14 апреля 2021 18:20  [298] Мемориальный комплекс им. Александра Невского откроется в Городце к концу года
14 апреля 2021 10:40  [278] Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 16:04  [262] Призовой фонд литературной премии "Болдинская осень" увеличен до 3 млн рублей
12 апреля 2021 14:36  [930] Свыше 15 премьер ожидается на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде
11 апреля 2021 12:05  [271] Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
10 апреля 2021 12:03  [767] Старообрядчество, курсы по туризму и НХП: нижегородцы представили проекты на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства"
Культура и отдых

Мероприятия в честь 800-летия Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде

16 апреля 2021 17:07  [2] Культура и отдых

Фото: Организаторы

Культурно-просветительское выставочное мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, состоялось в Нижнем Новгороде 14 апреля. Об этом сообщают организаторы.

В полдень в Нижегородском государственном выставочном комплексе состоялось открытие выставки музейно-выставочного центра "РОСФОТО" "Александр Невский. 800 лет с Россией", посвященной 800-летию со дня рождения выдающегося полководца, дипломата, государственного деятеля, одного из самых почитаемых русских православных святых. В выставочный проект вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием великого князя. Основу экспозиции составили цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных Иваном Федоровичем Барщевским – одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия.

После открытия выставки в усадьбе Рукавишниковых состоялась научно-практическая конференция, посвящённая изучению роли легендарного полководца в становлении государственности и духовного возрождения России.

В ходе диалогового мероприятия прозвучали доклады:

  1. "Выставка как результат научного поиска" – Коловский Захар Михайлович – Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО";
  2. "Всероссийский Музейно-исторический проект "Александр Невский. Великий Северный путь" – Мельникова Светлана Евгеньевна – Генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника;
  3. "Международное измерение личности и служения святого князя Александра Невского" – Паласио Мигель Хайрович – Доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, руководитель Ассоциации "Святыни неразделенного христианства";
  4. "Александр Невский – символ духовного возрождения России" – Бушуев Владимир Викторович - Директор Фонда апостола Андрея Первозванного;
  5. "Святой благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России. Деятельность Городецкой епархии по популяризации имени Александра Невского и формировании высоконравственной личности" – Епископ Городецкий и Ветлужский Августин;
  6. "Александр Невский и Великая Отечественная война 1941-1945 гг." – Рябов Александр Николаевич – Писатель, издатель, краевед, автор книг об Александре Невском;
  7. "Александр Невский: легенда о воине". К 800-летию государственного деятеля, полководца и святого" - Соболева Ольга Сергеевна - Заместитель генерального директора по развитию и внешним связям Новгородского музея-заповедника;
  8. "Городец – место памяти и поклонения" – Мудров Александр Юрьевич – Глава администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области;
  9. "Создание памятника святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде" – Юдина Софья Игоревна – директор АНО "Центр 800";
  10. "Создание мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова в г. Городце" – Кафарова Лариса Александровна, начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph