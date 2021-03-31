Мероприятия в честь 800-летия Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Организаторы

Культурно-просветительское выставочное мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, состоялось в Нижнем Новгороде 14 апреля. Об этом сообщают организаторы.

В полдень в Нижегородском государственном выставочном комплексе состоялось открытие выставки музейно-выставочного центра "РОСФОТО" "Александр Невский. 800 лет с Россией", посвященной 800-летию со дня рождения выдающегося полководца, дипломата, государственного деятеля, одного из самых почитаемых русских православных святых. В выставочный проект вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием великого князя. Основу экспозиции составили цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных Иваном Федоровичем Барщевским – одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия.

После открытия выставки в усадьбе Рукавишниковых состоялась научно-практическая конференция, посвящённая изучению роли легендарного полководца в становлении государственности и духовного возрождения России.

В ходе диалогового мероприятия прозвучали доклады: