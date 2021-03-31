Мероприятия в честь 800-летия Александра Невского прошли в Нижнем Новгороде

Культурно-просветительское выставочное мероприятие, посвященное празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, состоялось в Нижнем Новгороде 14 апреля. Об этом сообщают организаторы.
В полдень в Нижегородском государственном выставочном комплексе состоялось открытие выставки музейно-выставочного центра "РОСФОТО" "Александр Невский. 800 лет с Россией", посвященной 800-летию со дня рождения выдающегося полководца, дипломата, государственного деятеля, одного из самых почитаемых русских православных святых. В выставочный проект вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием великого князя. Основу экспозиции составили цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных Иваном Федоровичем Барщевским – одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия.
После открытия выставки в усадьбе Рукавишниковых состоялась научно-практическая конференция, посвящённая изучению роли легендарного полководца в становлении государственности и духовного возрождения России.
В ходе диалогового мероприятия прозвучали доклады:
- "Выставка как результат научного поиска" – Коловский Захар Михайлович – Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО";
- "Всероссийский Музейно-исторический проект "Александр Невский. Великий Северный путь" – Мельникова Светлана Евгеньевна – Генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника;
- "Международное измерение личности и служения святого князя Александра Невского" – Паласио Мигель Хайрович – Доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, руководитель Ассоциации "Святыни неразделенного христианства";
- "Александр Невский – символ духовного возрождения России" – Бушуев Владимир Викторович - Директор Фонда апостола Андрея Первозванного;
- "Святой благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России. Деятельность Городецкой епархии по популяризации имени Александра Невского и формировании высоконравственной личности" – Епископ Городецкий и Ветлужский Августин;
- "Александр Невский и Великая Отечественная война 1941-1945 гг." – Рябов Александр Николаевич – Писатель, издатель, краевед, автор книг об Александре Невском;
- "Александр Невский: легенда о воине". К 800-летию государственного деятеля, полководца и святого" - Соболева Ольга Сергеевна - Заместитель генерального директора по развитию и внешним связям Новгородского музея-заповедника;
- "Городец – место памяти и поклонения" – Мудров Александр Юрьевич – Глава администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области;
- "Создание памятника святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде" – Юдина Софья Игоревна – директор АНО "Центр 800";
- "Создание мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова в г. Городце" – Кафарова Лариса Александровна, начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района.
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