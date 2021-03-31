Благоустройство общественных пространств стартовало в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Работы по благоустройству общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" стартовали в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дзержинск стал вторым после Нижнего Новгорода городом области, где начались активные работы по благоустройству в рамках нацпроекта.

Подрядная организация приступила к демонтажу бордюрного камня на Привокзальной площади и к планировке участка под благоустройство общественной территории на проспекте Циолковского, между домами №76 и №78. По данным департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, в ближайшее время на обеих территориях приступят к прокладке кабельных линий для установки освещения.

"В этом году мы приводим в надлежащий вид абсолютно разные по своему функционалу территории. Обе важны для жителей города, и именно поэтому в прошлом году они получили максимальную общественную поддержку во время рейтингового голосования. Территория на проспекте Циолковского – это центральный "пятачок" большого жилого микрорайона, Привокзальная площадь – одна из наиболее посещаемых в городе. Уверен, приведение в надлежащий вид обеих территорий станет радостным событием для всех горожан", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

На обеих площадках будет смонтировано уличное освещение, предусмотрены места отдыха, обновлены пешеходные дорожки, произведено озеленение. На территории общего пользования между домами №76 и №78 на проспекте Циолковского планируют обустроить памп-трек, воркаут, игровую площадку, а на Привокзальной площади предусмотрено благоустройство пешеходной зоны до городского автовокзала, перехода к железнодорожным путям и строительство удобной автомобильной парковки.

Напомним, с 26 апреля стартует рейтинговое голосование по выбору общественных пространств в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". "Общественные пространства – победители будут благоустроены в 2022 году", – сказал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Голосование пройдет на нижегородском портале "Голос За": golosza.ru. На нем будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать вопросы. Кроме того, предусмотрена работа горячих линий. Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".