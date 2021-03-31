СУ СК расследует ранение из пневматики ребёнка в Дзержинске

фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Доследственная проверка организована в связи с ранением, предположительно из пневматического оружия, ребёнка в Дзержинске Нижегородской области. Об этом 17 апреля сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Согласно информации, инцидент произошёл на детской площадке на пр. Чкалова. Мальчик получил ранение щеки.
В настоящее время устанавливается лицо, стрелявшее выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в прокуратуре области, проведение проверки взято ведомством на контроль.
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