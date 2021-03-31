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Максим Аверин
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Что подарить дорогому человеку?

17 апреля 2021 19:48  [67]

Кому из нас не знакома ситуация – нужно срочно выбрать подарок, но такой, чтобы был, как говорится, "в цвет", не просто безделушка, но и практичная, радующая глаз вещь. Рассмотрим два направления поиска подарка, которые можно признать довольно универсальными для различных праздничных событий: день рождения, 8 марта, Новый год, свадьба, юбилей.

Домашний текстиль

Обратите внимание на сайт интернет-магазин "Пастельные тона" с большим спектром текстильных изделий, без которых невозможно сегодня представить современное жилище: комплекты постельного белья, покрывала, шторы, полотенца, скатерти и т.д. В качестве наиболее оптимального варианта для подарка советуем обратить свой взор на пледы, перейдя по ссылке. Во-первых, пледы отличаются большим ценовым диапазоном – Вы можете подобать как бюджетный вариант из синтетических тканей, так и модель класса люкс из верблюжьего пуха, шерсти альпаки или тонкорунного мериноса. Во-вторых, пледы отличаются большой вариативностью исполнения – тканевые или вязаные, с цветным рисунком или однотонные, декорированные бахромой (кистями) или кантом. В-третьих, их можно использовать и как одеяло, и как покрывало для кровати и дивана, они прекрасно смотрятся и в городской квартире, и в загородном коттедже или дачном домике. Помимо синтетических и шерстяных пледов большим спросом пользуются приятные на ощупь изделия на основе хлопка с добавлением волокон акрила и полиэстера.

Наборы и сервизы

В качестве другого, альтернативного варианта поиска подарка можно рассмотреть столовые наборы и сервизы из фарфора или керамики. При всей несхожести с пледами их объединяют широкий ценовой диапазон и универсальность - возможность выбора как праздничных, так и вариантов комплектации посуды на каждый день. Наиболее востребованы чайные, кофейные и столовые наборы и сервизы. В качестве недорогого презента можно порекомендовать чайный или кофейный набор на две, четыре или шесть персон. Если Вы заинтересованы в дорогом, солидном подарке, то обратите внимание на чайный сервиз. Помимо традиционных чашек и блюдец традиционная комплектация чайного сервиза включает в себя чайник, сахарницу и молочник. Для семейного торжества или юбилея подойдёт солидный столовый сервиз на 6 или 12 персон с суповыми, подстановочными и десертными тарелками, салатниками, овальными блюдами, маслёнкой, набором для специй и салфетницей. Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, всегда проверяйте приобретаемый набор или сервиз на наличие трещин или сколов.

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