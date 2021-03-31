Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода открыли 18 апреля Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Перед Нижегородским государственным академическим театром драмы им. М.Горького 18 апреля прошло торжественное открытие часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, несколько дней назад на Театральной площади была размещена коробка-сюрприз для нижегородцев, внутри которой были спрятаны часы.

Сегодня состоялась официальная церемония их открытия. В ней приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя правительства региона, министр культуры Олег Беркович, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В основе концепции лежит история создания часов Ивана Кулибина – знаменитого механика-изобретателя, "нижегородского Архимеда".

"Сейчас мы на финишной прямой подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, и эту дистанцию будем отмерять часами, созданными как дань памяти наследию нашего земляка Ивана Кулибина. Для императрицы Екатерины Великой он изготовил уникальные часы, после чего стал начальником механических мастерских Академии наук. Значительная часть его идей и задумок и сегодня не потеряла актуальность.

Мы с нетерпением ждем день города, чтобы всей страной отметить знаковое событие — наш юбилей. Кулибин мечтал найти вечный двигатель. Так и мы, запуская отсчет до 800-летия, запускаем отсчет до момента, который даст мощный импульс нашему городу на долгие годы вперед", —отметил Глеб Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что в Нижнем Новгороде много известных уличных часов.

"Долгое время город был купеческим, время ценилось. В советское время тоже в людных местах размещали циферблаты, но меньше обращали внимания на их художественную ценность. Сейчас, в 21 веке, мы снова относимся к часам как к арт-объектам. Недавно запускали старинный механизм на колокольне в Кремле, уверен, он станет объектом притяжения. И сейчас еще один такой объект запустили. Для жителей он показывает, сколько осталось времени до праздника, а для чиновников это рабочий инструмент. Мы видим, сколько времени осталось на реализацию всех планов, а их у нас немало. Это и благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", и ремонт дорог в центре города. Мы и ресурсоснабжающие организации в этом году попросили выйти пораньше, чтобы синхронизировать все работы. Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – заявил Юрий Шалабаев.

Часы будут отсчитывать время до старта гала-шоу 20:21 21 августа.