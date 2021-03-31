инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Новости партнеров

Мусорные мешки от компании МирПак

18 апреля 2021 22:27  [1]

МирПак – крупная компания, которая занимается производством мусорных пакетов и соответствующей продукции, которая используются в разных сферах. Сбор мусора и отходов жизнедеятельности человека – проблема, которую стремятся решить во всем мире. Без специальных приспособлений и оборудования с этим справиться вряд ли получится. Мусорные мешки производим из ПВД, ПНД, ПСД в Иркутске по уникальной технологии и предлагаем своим клиентам огромный ассортимент товаров.

Компания уже давно на рынке. Еще в далеком 98-м был открыт первый завод по производству. С тех пор многое изменилось. Производство было выведено на новый уровень, оборудование полностью заменено, филиалы стали открываться в разных компаниях и весь процесс модернизировался.

Приобрести мешки для мусора оптом и в розницу можно в нашем интернет-магазине по выгодной цене и с доставкой по городу и области. Правдивые отзывы покупателей помогут сделать верный выбор.

Но на этом развитие производства не остановилось. Руководители компании с серьезностью относятся к процессу и готовый продукт проверяется. На прилавок поступает только качественная продукция, которая может использоваться в самых разных условиях. Надежность и качество – основные критерии над готовыми специалисты работают в первую очередь.

Очень часто клиенты закупают черные мешки в рулоне, которые предназначены для сбора мусора. Покупатель, совершая покупку, должен быть уверен в том, что купленный им товар можно использовать в разных условиях, и он подойдет даже для сбора строительного мусора и других отходов.

Компания прекрасно понимает, что хочет получить клиент. Специалисты, разрабатывая новые линейки, знают, что в процессе жизнедеятельности скапливается самый разный мусор. Его нужно утилизировать таким образом, чтобы не навредить окружающей среде. Мешки для мусора, которые выпускает наша компания, производятся по уникальной технологии и отвечают всем заявленным стандартам.

Ассортимент большой. Каждый клиент компании может подобрать то, что действительно ему нужно. Среди общего многообразия стоит выделить продукцию, которая была разработана для сильных морозов и может использоваться на Крайнем Севере. К примеру, водонепроницаемые пакеты могут использоваться для сбора жидких отходов с целью их дальнейшей утилизации.

Каждый продукт имеет свои характеристики. Выбирая товар, стоит обратить внимание на них, чтобы не ошибиться и подобрать действительно нужный продукт. В наличии есть все товары. Но если клиент хочет нанести на пакеты логотип своей компании или сделать какую-то надпись, выкрасить их в какой-то цвет или проработать дизайн, то и это возможно.

Постоянные клиенты могут участвовать в акциях компании и получить скидку на оптовые покупки.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph