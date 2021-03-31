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Политика

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы администрации Балахны

19 апреля 2021 09:50  [272] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы администрации Балахны. Об этом сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура.

Согласно информации, по материалам прокурорской проверки было возбуждено дело о превышении должностных полномочий при строительстве полигона ТБО.

По информации ведомства, экс-глава администрации Балахны выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию полигона ТБО в Балахнинском районе Нижегородской области, не имея на положительного заключения государственной экоэкспертизы.

Отмечается, что разрешение на строительство полигона было выдано АО "Управление отходами-НН".

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Теги:
Прокуратура чиновники Экология
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