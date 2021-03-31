Этикет таксиста или что должен знать пассажир

В современное время услуги такси стали особенно востребованными. Чтобы поездка была максимально комфортной, пассажир и водитель должны соблюдать определенные правила. О них мы подробно расскажем в нашей статье.

Правила поведения таксиста

Заказывая Львов такси, каждый клиент рассчитывает на то, что у него будет вежливый и хороший водитель, а сама поездка пройдет комфортно. Для этого таксист должен соблюдать такие основные правила:

автомобиль должен находиться в хорошем техническом состоянии, на нем не должно быть видимых повреждений;

машина должна быть чистой, как снаружи, так и внутри. В салоне не должны присутствовать посторонние запахи, а также личные вещи;

водитель, находясь за рулем, не должен отвечать на звонки и сообщения, поступающие ему на телефон. Это допустимо только во время остановок;

водитель должен соблюдать правила дорожного движения, ехать аккуратно, поскольку несет ответственность за безопасность пассажира;

таксист не должен первым заводить разговор с клиентом;

таксист должен дать сдачу с любой купюры и не просить чаевые.

К сожалению, далеко не все выполняют эти простые правила. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызов такси во Львове осуществляйте по телефону 838.

Оценка работы таксиста

Раньше клиенты редко когда жаловались на некорректное поведение таксистов – главное, что доехали до пункта назначения. Насколько комфортно – это уже другой вопрос.

Однако с появлением приложений для вызова такси ситуация стала улучшаться. В нем можно оценить поездку и даже оставить комментарий. Поэтому те таксисты, которым дорога работа водителя такси во Львове, ведут себя максимально вежливо и корректно. Ведь если они будут иметь низкий рейтинг, то рискуют остаться без источника дохода.

Система работает и в обратном порядке. Водители, которые имеют большое количество хороших оценок и отзывов, получают бонусы и денежную надбавку.

Стоит отметить, что каждый клиент должен давать справедливую оценку. Нельзя, чтобы на нее влияли эмоции или плохое настроение.

Отказ в предоставлении услуг и нормы этикета для пассажира

В некоторых ситуациях водитель имеет право отказать пассажиру в поездке. Такими являются:

если пассажир пребывает в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

если багаж пассажира может нанести вред автомобилю;

количество человек, которые заказали автомобиль, превышает количество сидений.

Во время поездки нужно соблюдать нормы этикета — это залог комфорта. Пассажир должен:

не курить в салоне без разрешения водителя;

не давать советы водителю, как управлять транспортным средством;

не мусорить в салоне;

не отвлекать таксиста разговорами.

Стоит отметить, что сейчас рейтинг имеют не только водители, но и пассажиры. Поэтому нужно быть взаимно вежливыми. Низкий рейтинг пассажира может привести к тому, что ему будет сложно оформить заказ — водители будут отказываться везти его, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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