МВД напоминает об административной ответственности при проведении публичных мероприятий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает об административной ответственности при проведении публичных мероприятий и участии в них.

В связи с распространением в средствах массовой информации и в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, сотрудники полиции напоминают, что за несоблюдение порядка проведения публичных мероприятий, а также призывы к участию и участие в несанкционированных акциях законодательством предусмотрена ответственность.

В регионе до сих пор действуют ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством, запрещено проведение несогласованных митингов и в непосредственной близости к органам государственной власти и органам экстренных оперативных служб.

Полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.

Сотрудники регионального главка заявляют, что "не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка".

В свою очередь сотрудники полиции не допустят попытки провести несогласованное публичное мероприятие и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе.

СПРАВКА:

Максимальная санкция за сопротивление полиции на митинге составляет15 суток ареста. Штраф составляет 2-4 тысячи рублей, возможно назначение обязательных работ на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работников органов правопорядка повлечет штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.