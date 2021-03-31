инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2021 18:15  [19] Более 200 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса
19 апреля 2021 17:44  [94] Нижегородский историк Вадим Андрюхин поделился мнением о фильме "Гибель империи. Российский урок"
19 апреля 2021 17:35  [14963] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 19 апреля)
19 апреля 2021 17:16  [78] IT-школа ПФО пройдет в Нижнем Новгороде
19 апреля 2021 16:36  [147] Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде
19 апреля 2021 15:50  [153] Оставшиеся "умные остановки" в Нижнем Новгороде смонтируют к июню
19 апреля 2021 15:43  [138] Дума Дзержинска прокомментировала решение по строительству развязки на трассе М-7 "Волга"
19 апреля 2021 15:19  [181] МВД напоминает об административной ответственности при проведении публичных мероприятий
19 апреля 2021 14:31  [182] Наказание за нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области
19 апреля 2021 13:45  [140] Бесплатные экскурсии на электричке пройдут в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля
Общество

IT-школа ПФО пройдет в Нижнем Новгороде

19 апреля 2021 17:16  [78] Общество

Окружная IT-школа Приволжского федерального округа состоится в Нижнем Новгороде 20-21 мая.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на площадке технопарка "Анкудиновка" будет организован тематический форум для молодых людей, стремящихся создавать социальные проекты с применением цифровых технологий.

"Для нижегородцев это отличная возможность продвигать свои инициативы в сфере добровольчества, инклюзии и экологии на федеральный уровень. Небольшие социально ориентированные проекты с применением цифровых технологий, безусловно, вносят свой вклад в улучшение жизни граждан", – пояснил Глеб Никитин.

В этом году IT-школа является региональным этапом международного проекта Social Idea. В результате обучения участники получают возможность защитить свой проект, найти партнеров и единомышленников, а также попасть в финал международного конкурса Social Idea и побороться за призовой фонд до 1,5 млн рублей.

В конкурсе могут принять участие студенты и начинающие социальные предприниматели от 16 до 30 лет, интересующиеся цифровыми технологиями. Регистрация на мероприятие доступна до 15 мая на сайте форума.

Мероприятие реализуется Агентством инновационного развития при поддержке ПАО "МТС", Агентства стратегических инициатив, технопарка "Анкудиновка" и Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО).

Напомним, Глеб Никитин входит в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что подготовка IT-кадров является важной задачей в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph