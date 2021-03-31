IT-школа ПФО пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Окружная IT-школа Приволжского федерального округа состоится в Нижнем Новгороде 20-21 мая.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на площадке технопарка "Анкудиновка" будет организован тематический форум для молодых людей, стремящихся создавать социальные проекты с применением цифровых технологий.

"Для нижегородцев это отличная возможность продвигать свои инициативы в сфере добровольчества, инклюзии и экологии на федеральный уровень. Небольшие социально ориентированные проекты с применением цифровых технологий, безусловно, вносят свой вклад в улучшение жизни граждан", – пояснил Глеб Никитин.

В этом году IT-школа является региональным этапом международного проекта Social Idea. В результате обучения участники получают возможность защитить свой проект, найти партнеров и единомышленников, а также попасть в финал международного конкурса Social Idea и побороться за призовой фонд до 1,5 млн рублей.

В конкурсе могут принять участие студенты и начинающие социальные предприниматели от 16 до 30 лет, интересующиеся цифровыми технологиями. Регистрация на мероприятие доступна до 15 мая на сайте форума.

Мероприятие реализуется Агентством инновационного развития при поддержке ПАО "МТС", Агентства стратегических инициатив, технопарка "Анкудиновка" и Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО).

Напомним, Глеб Никитин входит в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что подготовка IT-кадров является важной задачей в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.