"Нижегородское здравоохранение заслуживает высоких оценок за работу в пандемию", - Борис Шахов Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Член Общественной палаты Нижегородской области, доктор медицинских наук Борис Шахов выразил свое мнение в отношении системы медпомощи региона в период пандемии.

"Год назад наша система здравоохранения столкнулась с новыми массовыми вызовами: больницы экстренно перепрофилировались под нужды пациентов с коронавирусом, у врачей не было достаточного опыта диагностики и лечения заболевания. Сейчас уже уверенно можно сказать, что наши медики успешно справились со своей работой, не испугались коронавируса, проявили потрясающее мужество и самоотверженность", - сказал Борис Шахов.

"В кратчайшие сроки построены десятки мобильных инфекционных госпиталей, закупалось новое оборудование, медикам были назначены дополнительные выплаты. Минздрав Нижегородской области и медицинские организации показали себя как единая команда и заслуживают самых высоких оценок за работу в пандемию. Четкая маршрутизация и постоянный мониторинг ситуации помогли выстроить устойчивую систему для оказания медицинской помощи", - подчеркнул доктор медицинских наук.