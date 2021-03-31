Участок М-7 "Волга" на въезде в Дзержинск хотят привести к нормативам категории 1Б Общество

Фото: предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород планирует привести участок трассы М-7 "Волга" на 386 км в месте примыкания к дороге от Дзержинска (Северное шоссе) к нормативным требованиям для автомобильной дороги технической 1Б категории.

Как пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор, на дорогах 1Б категории не допускается светофорное регулирование и одноуровневое пересечение с другими дорогами.

Для того, чтобы осуществить этот план, предусматривается разработка проекта одноуровневой развязки на 383 км М-7 "Волга". "После её обустройства проезд участка можно будет организовать без светофорного регулирования, а значит полностью исчезнут заторы. Пропускная способность дороги увеличится, а движение будет безостановочным и безопасным", - рассказали в пресс-службе, добавив, что Т-образный перекресток на 386 км считается одним из самых сложных и загруженных в Нижегородской области. Средняя интенсивность движения здесь около 26 тысяч автомобилей в сутки, а в пиковые периоды достигает 35 тысяч.

Перспективная схема движения

Порядок проезда перекрестка регулируется светофором, поэтому ранее здесь часто возникали серьезные заторы со всех сторон. Кроме того, перекресток является местом концентрации ДТП. В 2018-2020 гг. здесь зафиксировано 19 аварий, в результате которых погибло три человека, а 24 получили ранения.

В пресс-службе сообщили также, что действующая до недавнего времени схема перекрестка имела два конфликтных направления: левый поворот в сторону Москвы при выезде на М-7 "Волга" по местной дороге со стороны Дзержинска и поворот с трассы на Северное шоссе при движении из Нижнего Новгорода. Эти повороты также существенно ограничивали проезд по федеральной трассе, так как светофор имел два запрещающих такта для основного хода.

Схема движения до 20 февраля 2021 г.

Но особенно сложная ситуация была при выезде на трассу с Северного шоссе в сторону Москвы. Здесь скапливалось большое количество автомобилей, что затрудняло проезд даже тем, кто хотел проехать в сторону Нижнего Новгорода через правый поворот. В этой связи от пользователей дорог постоянно поступали жалобы на заторы и долгое ожидание.

В конце февраля 2021 года введена новая схема движения. В рамках планового ремонта М-7 "Волга" была обустроена одноуровневая развязка на 388 км. На ней можно изменить направление движения и влиться в основной поток трассы через переходно-скоростные полосы.

Её запуск позволил убрать из работы перекрестка один конфликтный левый поворот в сторону Москвы. Беспрепятственный выезд на М-7 "Волга" от Северного шоссе на 386 км теперь организован по правому съезду в сторону Нижнего Новгорода, а развернуться можно через 2 километра на новой развязке. Корректировка также позволила обеспечить "зеленый коридор" при проезде перекрестка по трассе в сторону Москвы. То есть транзитное движение не останавливается.

Освободившаяся фаза светофорного объекта позволила переориентировать его работу в "часы пик" с 16:00 до 20:00 на проезд в сторону Дзержинска. Теперь разрешающий сигнал горит 45 секунд, а для основного хода трассы в сторону Нижнего Новгорода интервал сокращен до 80 секунд (в другие часы он составляет 120 секунд). Такая частота позволила уменьшить время ожидания поворота на Дзержинск.

Действующая схема движения