Огонь с подожженной травы уничтожил три дома и четыре бани в селе под Арзамасом (ФОТО, ВИДЕО)

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Три дома и четыре бани сгорели в селе Вторусском Арзамасского района 19 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Причиной пожара стал поджог сухой травы, который совершил местный житель.
В результате сгорели один жилой дом, два нежилых, четыре бани и три сарая. Площадь сгоревших строений составила 338 кв метров. Помимо этого огонь распространялся по сухой растительности на земле и охватил 6 га.
По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Огонь был полностью потушен около 17 часов вечера.
Видео предоставлено ГУ МЧС:
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