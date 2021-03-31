Огонь с подожженной травы уничтожил три дома и четыре бани в селе под Арзамасом (ФОТО, ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Три дома и четыре бани сгорели в селе Вторусском Арзамасского района 19 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Причиной пожара стал поджог сухой травы, который совершил местный житель.

В результате сгорели один жилой дом, два нежилых, четыре бани и три сарая. Площадь сгоревших строений составила 338 кв метров. Помимо этого огонь распространялся по сухой растительности на земле и охватил 6 га.

По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Огонь был полностью потушен около 17 часов вечера.

Видео предоставлено ГУ МЧС: