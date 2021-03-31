Горящий жилой дом обрушился в Дальнеконстантиновском районе, есть пострадавшие

Фото:
Жилой многоквартирный дом горит в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме №15 на ул. Новоселова поступила 19 апреля в 20:43.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. От огня произошло обрушение конструкций дома.
По предварительным данным в результате ЧП пострадали три человека. Жильцов эвакуировали, но они говорят, что в здании находится еще один человек.
В МЧС добавили, что данная информация является оперативной и подлежит уточнению.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+