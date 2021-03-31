"Муниципальная власть всегда была и по-прежнему остаётся самой близкой к людям", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем сотрудников МСУ.

"Муниципальная власть всегда была и сегодня по-прежнему остаётся самой близкой к людям. К вам обращаются с насущными вопросами и проблемами, и зачастую эта работа предполагает постоянную вовлеченность, готовность в любой момент включиться в решение самых сложных и нестандартных задач", - отметил Глеб Никитин.

"Огромная нагрузка на органы местного самоуправления легла в период пандемии коронавируса. От вас зависело, насколько оперативно получали поддержку предприниматели и как в целом функционировали бизнес и социальная сфера. Это был комплекс задач, не имеющих аналогов в предыдущие десятилетия. Анализируя прошедшие месяцы, могу сказать, что вы с достоинством приняли этот сложнейший вызов", - говорится в поздравительной речи.

"Сегодня перед нами стоят не менее масштабные задачи по стабилизации экономики и реализации национальных проектов. Без вашего участия невозможно достичь целей, определенных президентом России", - сказано в поздравлении Глеба Никитина.

"В Нижегородской области на муниципальном уровне внедрены и эффективно работают механизмы непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения. В рамках проекта "Вам решать" жители могут предлагать свои идеи и предложения, а затем контролировать их воплощение в жизнь. Радует, что вы активно участвуете в этой работе", - резюмировал глава региона.