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Нижегородец погиб под колесами двух грузовиков на подъезде к Мызинскому мосту 19 апреля. Об этом сообщают очевидцы в группе "ЧП|ДТП Нижний Новгород".
Согласно информации, авария произошла около 20:00.
Нетрезвый мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. Около пяти минут он стоял перед отбойником, после чего резко побежал через дорогу. По средней полосе двигался автомобиль Газон, под который и попал мужчина. Затем его отбросило под груженый самосвал.
"Он выбежал внезапно перед близко идущим транспортом. Был пьяный и не рассчитал время для маневра", - написал очевидец.
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