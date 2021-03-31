Нижегородец погиб под колесами двух грузовиков на подъезде к Мызинскому мосту Происшествия

Скриншот видео Фото: из соцсети ВКонтакте, ЧП ДТП Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец погиб под колесами двух грузовиков на подъезде к Мызинскому мосту 19 апреля. Об этом сообщают очевидцы в группе "ЧП|ДТП Нижний Новгород".

Согласно информации, авария произошла около 20:00.

Нетрезвый мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. Около пяти минут он стоял перед отбойником, после чего резко побежал через дорогу. По средней полосе двигался автомобиль Газон, под который и попал мужчина. Затем его отбросило под груженый самосвал.

"Он выбежал внезапно перед близко идущим транспортом. Был пьяный и не рассчитал время для маневра", - написал очевидец.