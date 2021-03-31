Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон задержан Политика

Роман Беагон Фото: Личный архив

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон задержан. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас в мэрии проходят обыски.

Силовики полагают, что Роман Беагон, зная о фактическом невыполнении подрядчиком работ по договору с "Нижегородским городским музеем техники и оборонной промышленности", дал неправомерное указание директору данного учреждения на оплату денежных средств в полном объеме.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Напомним, что Роман Беагон был назначен директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода в феврале 2019 года.

СПРАВКА:

Роман Беагон родился 27 июля 1987 года. В 2009 году закончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальностям "Менеджмент организации" и "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

С 2009 по 2019 годы работал в разных компаниях в сфере организации мероприятий, также работал ведущим эфира на Радио Рекорд.

До назначения на пост директора департамента являлся советником главы города по культуре.