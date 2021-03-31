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Общество

Нижегородская область занимает первое место в ПФО по количеству видеокамер в лесах

20 апреля 2021 15:15  [70] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) и третье место в России по количеству видеокамер в лесах.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, информация об обеспечении противопожарной безопасности в лесах региона была озвучена сегодня на заседании комитета по агропромышленному комплексу.

Как было отмечено, за первое полугодие 2021 года ожидается выполнение 70% мероприятий по противопожарному обустройству. На содержание лесопожарных формирований и дистанционной системы видеонаблюдения в 2021 году в областном бюджете запланировано 177,6 млн рублей.

Действующая в Нижегородской области система мониторинга пожарной опасности включает в себя наземное обнаружение, авиационное обнаружение, космический мониторинг. При наземном мониторинге лесных пожаров в пожароопасном сезоне 2021 года будет задействована 61 пожарно-наблюдательная вышка, патрулирование территории земель лесного фонда будет осуществляться по 214 маршрутам. Авиационное патрулирование планируется осуществлять двумя самолетами малой авиации по четырем маршрутам.

В качестве инструмента контроля за пожарами, позволяющим вести мониторинг лесных пожаров в динамике и прогнозировать пожарную опасность за счет отображаемой информации в системе ИСДМ-Рослесхоз, используется космический мониторинг. Доступ к системе ИСДМ-Рослесхоз обеспечен во всех лесничествах, все "термоточки", фиксируемые системой, оперативно отрабатываются.

Дистанционный видеомониторинг осуществляется с помощью 93 видеокамер на территории 41 района Нижегородской области. Система покрывает основные участки лесного массива, что дает возможность следить за ситуацией в лесах в режиме реального времени и позволяет немедленно задействовать все ресурсы при появлении задымления. В 2020 году видеокамерами было обнаружено 50% лесных пожаров.

В 2021 году работы по тушению лесных пожаров будут выполняться 42 лесопожарными станциями. Планируется создать наиболее мощную станцию на территории Ковернинского района, кроме того, появится новая лесопожарная станция в Воротынском районе.

Кроме того, в 2021 году продолжится обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники. Планируется к закупке 148 единиц техники и оборудования. В настоящее время техника уже поступает.

"С наступлением теплого времени года тема противопожарной безопасности в лесах становится одной из самых актуальных. Депутаты Законодательного собрания и правительство Нижегородской области уделяют этому вопросу повышенное внимание. По количеству видеокамер в лесах мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе и третье место в России. Это позволяет охватить видеонаблюдением все участки леса. Можно с уверенностью говорить о том, что к пожароопасному сезону регион подготовился достойно", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

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Теги:
Законодательное собрание Лесное хозяйство
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