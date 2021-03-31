Противоклещевая обработка территорий началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Противоклещевая обработка общественных пространств началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первым объектом стал Светлоярский парк в Сормовском районе.

По словам специалистов, обработка проводится концентратом инсектицида, который используют профессиональные дезинсекторы для противоклещевой обработки больших территорий.

"Территории обрабатывают препаратами на основе синтетических пиретроидов, которые имеют высокую эффективность от иксодовых клещей. После обработки совместно со специалистами-энтомологами через несколько дней проверяем результат. Если вдруг будут найдены клещи, то делается повторная обработка, но такого прецедента ещё не было", - пояснила инструктор-дезинфектор Надежда Ворошникова.

Акарицидная обработка пройдёт во всех районах города. В первую очередь будут обработаны места массового пребывания людей, скверы, бульвары, парки культуры и отдыха. В связи с более поздним таянием снега в этом году муниципальные кладбища начнут обрабатывать от клещей с 10 мая. Всего на территории Нижнего Новгорода обработают почти 226 га.