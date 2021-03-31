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Услуги мерчендайзинга: зачем нужны и в чем их преимущества?

21 апреля 2021 09:25  [46]

Мерчендайзинг - это комплекс мероприятий, которые выполняются в месте продажи определенных товаров или услуг населению. Он способствует увеличению сбыта продукции. Грамотное расположение товаров на полках магазинов является гарантией высокой продаж. Мерчендайзинг помогает покупателям быстро найти необходимый товар и совершить покупку.

Выгоден он и магазинам, поскольку мерчендайзер знает особенности поведения потребителей и располагает товары в наиболее удобном и привлекательном для покупателей месте. Всё это способствует улучшению имиджа магазина и увеличению продаж.

Задачами мерчендайзинга являются следующие:

  1. Заинтересовать покупателя.
  2. Повлиять на совершение покупки.
  3. Сообщить ему максимум полезной информации о продукте и производителе.
  4. Сделать приобретение товаров более простым.
  5. Выработать лояльность покупателя к определенному товару.
  6. Оставить благоприятное впечатление от совершения покупки.
  7. Презентовать товар в лучшем свете.

Обратитесь в агентство мерчендайзинга, чтобы заказать профессиональные услуги мерчендайзера. К преимуществам работы с профессиональным агентством относят следующие:

  1. Отсутствие необходимости набирать собственный персонал.
  2. Отсутствие необходимости отвлекаться на организацию работы мерчендайзеров и поддержание человеческих ресурсов.
  3. Высокая скорость работы.
  4. Возможность использовать стационарный и совмещенный мерчендайзинг.
  5. Значительная экономия денежных средств.
  6. Наличие различных видов сотрудничества.

Продвигаемый товар должен выделяться на фоне остальных. Желательно, чтобы он размещался на уровне глаз потребителей. Ни в коем случае нельзя ставить товар в нижний правый угол. Это место меньше всего просматривается. Необходимо сделать яркие акценты в линейке, чтобы покупателю не было скучно. Также важно группировать товар по какому-то определённому понятному критерию, чтобы потребителям удобнее было его найти.

Продвигаемый товар должен размещаться в центре витрины. Если вам необходима организация открытия магазина/филиала, продвижение своих товаров и услуг, просто обратитесь в профессиональное агентство. Вы сможете получить все услуги по продвижению вашей компании, товаров и услуг.

Мерчендайзинг поможет вам не только увеличить продажи, но и повысить лояльность к своему бренду. Мерчендайзинг - это эффективный инструмент продвижения товаров и услуг.

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