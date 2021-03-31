"МСУ справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя страны", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин направил поздравление с днем сотрудников МСУ.

"Местное самоуправление справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя нашей страны. Благоустройство, привлекательность и развитие городов, районов, сел, качество жизни населения напрямую зависит от слаженной работы институтов местного самоуправления", - говорится в поздравительной речи.

"На работников органов местного самоуправления возложена очень важная миссия по решению жизненно важных вопрос населения. Именно ваш профессионализм, ответственность, активная жизненная позиция, целеустремленность, неравнодушие, чуткое и внимательное отношение к проблемам влияют на развитие территории и комфортное проживание населения на ней. Уверен, что каждый из вас работает с полной самоотдачей", - отмечается в поздравлении.