"МСУ справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя страны", - Евгений Люлин

Евгений Люлин
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Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин направил поздравление с днем сотрудников МСУ.
"Местное самоуправление справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя нашей страны. Благоустройство, привлекательность и развитие городов, районов, сел, качество жизни населения напрямую зависит от слаженной работы институтов местного самоуправления", - говорится в поздравительной речи.
"На работников органов местного самоуправления возложена очень важная миссия по решению жизненно важных вопрос населения. Именно ваш профессионализм, ответственность, активная жизненная позиция, целеустремленность, неравнодушие, чуткое и внимательное отношение к проблемам влияют на развитие территории и комфортное проживание населения на ней. Уверен, что каждый из вас работает с полной самоотдачей", - отмечается в поздравлении.
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