инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2021 11:09  [61] Нижегородская канатная дорога не работает из-за сильного ветра
21 апреля 2021 10:52  [126] Пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде планируется возвести к июлю 2022 года
21 апреля 2021 10:50  [76] Реконструкцию Нижегородской станции аэрации проведут в рамках федпроекта
21 апреля 2021 10:42  [72] "МСУ справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя страны", - Евгений Люлин
21 апреля 2021 10:02  [107] "Общими усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи и повысить качество жизни нижегородцев", - Олег Лавричев
21 апреля 2021 09:15  [106] Проект "Экостарт 800" запускается в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 08:28  [161] "Муниципальная власть всегда была и по-прежнему остаётся самой близкой к людям", - Глеб Никитин
20 апреля 2021 22:57  [573] Нижний сегодня: главные события дня
20 апреля 2021 18:49  [199] Давид Мелик-Гусейнов оценил работу медицинских служб на месте ЧП в селе Маргуша
20 апреля 2021 18:40  [237] Противоклещевая обработка территорий началась в Нижнем Новгороде
Общество

"МСУ справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя страны", - Евгений Люлин

21 апреля 2021 10:42  [72] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин направил поздравление с днем сотрудников МСУ.

"Местное самоуправление справедливо можно назвать сферой, которая касается каждого жителя нашей страны. Благоустройство, привлекательность и развитие городов, районов, сел, качество жизни населения напрямую зависит от слаженной работы институтов местного самоуправления", - говорится в поздравительной речи.

"На работников органов местного самоуправления возложена очень важная миссия по решению жизненно важных вопрос населения. Именно ваш профессионализм, ответственность, активная жизненная позиция, целеустремленность, неравнодушие, чуткое и внимательное отношение к проблемам влияют на развитие территории и комфортное проживание населения на ней. Уверен, что каждый из вас работает с полной самоотдачей", - отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph