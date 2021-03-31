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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ представит премьеру "Папа" 6 мая

21 апреля 2021 12:03  [84] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Театр юного зрителя представит премьерный спектакль по одноименному произведению Флориана Зеллера "Папа" 6 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Это семейная драма о взаимоотношениях пожилого мужчины Андрэ и его дочери Анны. Отец сильно болен, но пытается убедить своих близких в обратном.

"А вы уверены, что хорошо знаете своего папу? Он может вдруг измениться и стать совсем другим человеком. И возможно, вам это не понравится..", - говорится в анонсе.

По определению автора жанр пьесы - "трагифарс" - трагическое повествование, где иногда невозможно не улыбнуться. 

Как рассказали в театре, в постановке главного режиссера ТЮЗа Алексея Логачева пьеса получила новое прочтение. 

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Теги:
Премьера Театр ТЮЗ
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