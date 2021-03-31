Нижегородский ТЮЗ представит премьеру "Папа" 6 мая

Нижегородский Театр юного зрителя представит премьерный спектакль по одноименному произведению Флориана Зеллера "Папа" 6 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Это семейная драма о взаимоотношениях пожилого мужчины Андрэ и его дочери Анны. Отец сильно болен, но пытается убедить своих близких в обратном.
"А вы уверены, что хорошо знаете своего папу? Он может вдруг измениться и стать совсем другим человеком. И возможно, вам это не понравится..", - говорится в анонсе.
По определению автора жанр пьесы - "трагифарс" - трагическое повествование, где иногда невозможно не улыбнуться.
Как рассказали в театре, в постановке главного режиссера ТЮЗа Алексея Логачева пьеса получила новое прочтение.
(16+)
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+