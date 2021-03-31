Аренда катера в Санкт-Петербурге

С каждым годом все большую популярность у россиян приобретают водные прогулки и отдых на воде. В Петербурге для такого вида отдыха присутствует все необходимое – реки, каналы, залив и даже прекрасные виды за бортом. Для того чтобы отправиться в путешествие нужен только транспорт, но и его здесь в избытке – за последние несколько лет предложение полностью догнало спрос, а может быть и опередило его.

Аренда катера в Санкт-Петербурге

Чтобы провести вечер на водных просторах акватории Невы или Финского залива можно снять в аренду однопалубный или двухпалубный теплоход, или катер, в зависимости от нужд и количества человек. Если хочется стремительно промчаться, рассекая волны – стоит арендовать быстрый и маневренный катер, если самая главная задача – размесить человек 50, придется снимать небольшой теплоход. Аренда катера, скорей всего, обойдется дешевле, даже если вы выберете довольно мощный и современный агрегат. У каждого судна свои преимущества, и преимущества катера — это его скорость, маневренность, а также возможность причалить практически где угодно. Катера обычно арендуются для мероприятий с небольшим, "камерным" количеством гостей – свадеб, юбилеев, дней рождений, индивидуальных экскурсий и романтических фотосессий.

Аренда катера на развод мостов

В Санкт-Петербурге, в силу понятных причин, услуга аренды катера всегда пользуется спросом, причем в период летних ночей стоимость за час может значительно вырасти. Но и без летних ночей у Питерцев есть особенный запрос для аренды - аренда катера на развод мостов. Такие прогулки очень востребованы у гостей города и у самих горожан. Частные экскурсии под разводными мостами люди любят заказывать во время приезда друзей из других городов, на выпускные вечера детей, да и просто побаловать себя и членов семьи. Выбирая катер для такой прогулки стоит побеспокоиться об оснащенности судна, чтобы прогулка принесла только положительные эмоции. На многих современных моделях присутствует хорошо оборудованный санузел, каюта и даже кухня, хотя без последней наверняка можно обойтись, если заказать с собой готовый фуршет или просто взять бутерброды из дома. В компании "Астра Марин" вы можете выбрать наиболее подходящий катер, а также заказать дополнительные услуги для вашей прогулки – питание на борту, подачу катера к выбранному причалу, индивидуальную экскурсию и даже праздничный салют, если у вас не просто прогулка, а какое-то личное торжество.

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