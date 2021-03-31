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Максим Аверин
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КТ в Новгороде: преимущества метода визуализации

21 апреля 2021 16:18  [76]

Компьютерная томография позволяет верифицировать изменения до развертывания клинической картины. Это помогает проводить скрининговую диагностику социально значимых болезней. Одним из наиболее информативных способов становится КТ. В Новгороде ее делают во многих муниципальных и частных диагностических клиниках. С помощью этого исследования выявляют патологии следующих анатомических областей:

  • Головного мозга;
  • Придаточных пазух носа;
  • Височных костей;
  • Глазных орбит;
  • Шеи;
  • Любого из отделов позвоночника;
  • Грудной клетки и органов средостения;
  • Молочных желез
  • Брюшной полости;
  • Малого таза;
  • Артерий нижних конечностей;
  • Костей.

Результатом обследования становится серия срезов изучаемого органа. На их основании проводится трехмерная реконструкция. Все снимки выводятся на монитор и при необходимости распечатываются. Специфика исследования позволяет исключить наслаивания изображений и возникновения артефактов.

К достоинствам этого исследования относится хорошая степень чувствительности. Процедура помогает выявлять оккультные переломы и неоплазии небольшого размера. Она проводится неинвазивно, поэтому исключает повреждения вследствие медицинских манипуляций. Метод имеет сравнительно немного противопоказаний. В первую очередь к ним относится беременность на любом сроке.

Исследование показано, когда важно быстро получить точные результаты:

  • Проникающих ранений;
  • Патологий сосудов и сердца;
  • Кишечной непроходимости;
  • Травм внутренних органов;
  • Непосредственный контроль во время проведения лечебно-диагностических процедур;
  • В рамках предоперационной подготовки для минимизации хирургического вмешательства;
  • В качестве контроля за послеоперационном восстановлением;
  • Для наблюдения в динамике;
  • При коррекции фармацевтической, химической, лучевой терапии.

Записаться на КТ в Новгороде проще всего через https://36go.ru/nizhniy-novgorod/kt/. На портале размещена исчерпывающая информация о диагностических центрах: их время работы, количество свободных для записи талонов. Есть сведения о квалификации диагностов и технических характеристиках установленных там томографов. Это поможет обследоваться на томографах с достаточным количеством срезов. Через сервис легко посмотреть стоимость услуг в этих учреждениях, уточнить, где проходят действующие акции. Служба поддержки принимают звонки с 8:00 до 00:00. Сотрудники расскажут, как проходит диагностика, предупредят о противопоказаниях, подскажут, что иметь при себе.

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