КТ в Новгороде: преимущества метода визуализации

Компьютерная томография позволяет верифицировать изменения до развертывания клинической картины. Это помогает проводить скрининговую диагностику социально значимых болезней. Одним из наиболее информативных способов становится КТ. В Новгороде ее делают во многих муниципальных и частных диагностических клиниках. С помощью этого исследования выявляют патологии следующих анатомических областей:





Головного мозга;

Придаточных пазух носа;

Височных костей;

Глазных орбит;

Шеи;

Любого из отделов позвоночника;

Грудной клетки и органов средостения;

Молочных желез

Брюшной полости;

Малого таза;

Артерий нижних конечностей;

Костей.

Результатом обследования становится серия срезов изучаемого органа. На их основании проводится трехмерная реконструкция. Все снимки выводятся на монитор и при необходимости распечатываются. Специфика исследования позволяет исключить наслаивания изображений и возникновения артефактов.



К достоинствам этого исследования относится хорошая степень чувствительности. Процедура помогает выявлять оккультные переломы и неоплазии небольшого размера. Она проводится неинвазивно, поэтому исключает повреждения вследствие медицинских манипуляций. Метод имеет сравнительно немного противопоказаний. В первую очередь к ним относится беременность на любом сроке.



Исследование показано, когда важно быстро получить точные результаты:





Проникающих ранений;

Патологий сосудов и сердца;

Кишечной непроходимости;

Травм внутренних органов;

Непосредственный контроль во время проведения лечебно-диагностических процедур;

В рамках предоперационной подготовки для минимизации хирургического вмешательства;

В качестве контроля за послеоперационном восстановлением;

Для наблюдения в динамике;

При коррекции фармацевтической, химической, лучевой терапии.

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