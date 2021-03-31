Сеть пунктов приема на утилизацию бытовой техники хотят открыть в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пункты приема на утилизацию бытовой техники хотят открыть в каждом районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Информацию об открытии сети подобных объектов озвучил генеральный директор компании ООО "Исток УК" Денис Тавров. Компания открыла первый пункт на Окском съезде, рядом с домом №4.

Эта же компания занималась установкой в Нижнем Новгороде экопунктов для сбора вторсырья. "Исток" установил в городе 49 таких объектов, куда в 2020 году нижегородцы сдали почти 9 млн алюминиевых банок, почти 8 млн ПЭТ-бутылок, 3,5 тысяч тонн картона.

"Популярность экопунктов среди жителей только растет. Все мы помним, как в детстве можно было сдать бутылку из-под лимонада и купить мороженое. Сейчас у нижегородцев такая возможность снова есть", – заявил первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.