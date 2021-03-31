Сеть пунктов приема на утилизацию бытовой техники хотят открыть в Нижнем Новгороде

Фото:
Пункты приема на утилизацию бытовой техники хотят открыть в каждом районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Информацию об открытии сети подобных объектов озвучил генеральный директор компании ООО "Исток УК" Денис Тавров. Компания открыла первый пункт на Окском съезде, рядом с домом №4.
Эта же компания занималась установкой в Нижнем Новгороде экопунктов для сбора вторсырья. "Исток" установил в городе 49 таких объектов, куда в 2020 году нижегородцы сдали почти 9 млн алюминиевых банок, почти 8 млн ПЭТ-бутылок, 3,5 тысяч тонн картона.
"Популярность экопунктов среди жителей только растет. Все мы помним, как в детстве можно было сдать бутылку из-под лимонада и купить мороженое. Сейчас у нижегородцев такая возможность снова есть", – заявил первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+