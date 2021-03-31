Автомобиль с ветеринарами для бездомных животных начинает дежурить в Нижнем Новгороде Общество

Ветмобиль Фото: с сайта фонда "Во благо ДАР"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Автомобиль с ветеринарами для бездомных животных начинает дежурить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работу так называемого ветмобиля организовал благотворительный фонд "Во благо ДАР" в сотрудничестве с Госветуправлением Нижнего Новгород, ветеринарным госпиталем "Зоозащита НН" и фондом "Сострадание".

"Малоимущие семьи смогут записываться и приносить своих питомцев и животных, живущих у них во дворах, за которых они переживают", - объяснила директор фонда "Во благо ДАР" Екатерина Таврова, добавив, что ветеринарная помощь будет оказываться бесплатно.

Ветеринары, дежурящие в ветмобиле, окажут животным квалифицированную ветеринарную помощь: сделают узи-диагностику, избавят питомца от колтунов и просто предоставят терапевтическую консультацию. График работы ветмобиля и телефоны можно узнать на сайте фонда "Во благо ДАР".