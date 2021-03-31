"Политика региона по работе с бизнесом соответствует задачам, озвученным президентом", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил соответствие региональной политики, которая проводится в отношении бизнеса и инвесторов, посланию Федеральному собранию президента России Владимира Путина.

"Владимир Владимирович во время послания Федеральному собранию особо отметил значимость развития бизнеса для улучшения качества жизни людей. В частности, президент обратил внимание на необходимость поддерживать малых и средних предпринимателей, снижать риски при ведении бизнеса, а также стимулировать предприятия к увеличению объема инвестиций в основной капитал и повышению объема несырьевого неэнергетического экспорта. Полностью поддерживаю этот вектор развития и хотел бы отметить, что именно на этих направлениях сосредоточена работа правительства Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что по озвученным президентом направлениям Нижегородской области уже удалось достичь существенных результатов.

"Для работы с инвесторами в регионе создана Корпорация развития и институт инвестиционных уполномоченных. Благодаря комплексной и планомерной работе инвестиции в основной капитал предприятий региона вырос по итогам 2020 года на 20,6% по сравнению с 2019-м и составил 383,1 млрд рублей", - напомнил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область является активным участником нацпроектов, направленных непосредственно на поддержку предпринимателей, - "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда".

"В малое и среднее предпринимательство у нас вовлечено более 22% работоспособного населения, по этому показателю мы занимаем четвертое место в стране. При этом работа нижегородского центра "Мой бизнес" признана одной из самых качественных в России. Что касается международной торговли, то за 2020 год несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос на 15%, до 3,9 млрд долларов. Благодаря работе регионального центра развития экспорта договоры на поставку своей продукции за рубеж в прошлом году заключили 77 нижегородских компаний, примерно треть из них сделали это впервые", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что в национальном проекте "Производительность труда" в регионе участвует уже 136 предприятий. По этому показателю область занимает первое место в стране.

"Внедрение бережливых технологий позволяет бизнесу без дополнительных вложений увеличить объем и повысить уровень качества продукции, что приводит, опять же, к увеличению доходов, которые направляются на открытие новых производств, создание рабочих мест, повышение зарплаты сотрудников. Работа по этим и другим направлениям бизнес-среды в регионе продолжится", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

"Страна развивается, идет вперед, но все это происходит только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации. Стремление руководителей субъектов федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться", - сказал Владимир Путин.