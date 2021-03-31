"Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс. Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс.

"Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья".

"Это полностью соответствует цели нацпроекта, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, - сделать медицину доступной и качественной", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта "Демография" будет организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных жителей и пожилых граждан.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время для регионов будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от гепатита С.

В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34 ведущих медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики, терапевты, а также рентген-лаборанты, фельдшеры и медсестры.

Инициатива Глеба Никитина "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего, это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в области здравоохранения.