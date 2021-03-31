Акционные предложения на путевки в санатории Кисловодска на 2021 год

Курорты и санатории Кавказских минеральных вод, расположенные в Кисловодске, считаются чудодейственными здравницами, которые помогают восстановиться после различных хронических заболеваний и позволяют совмещать лечение на водах с увлекательной программой отдыха.

В Кисловодске работает большое количеств санаториев и бальнеологических курортов. Уникальное сочетание знаменитых кавказских минеральных вод и целебного воздуха позволяет восстановиться даже после тяжелых болезней.

Преимущества отдыха и лечения на КМВ

Известные с 19 века лечебные источники Кисловодска привлекают к себе людей в течение всего года. Отдыхающие выбирают санатории Кисловодска по следующим причинам:

здесь действительно можно восстановить свое здоровье;

путевки и курсовки стоят недорого и доступны для широких слоев россиян;

санатории предлагают своим постояльцам комфортные условия проживания и дополняют курсовое лечение минеральными водами интересным развлекательным отдыхом.

Курорты Кавказских минеральных вод имеют отличную медицинскую базу, созданную еще в период СССР. Здесь работают врачи высшей и первой категории и медицинский персонал высокой квалификации. Лечение в санаториях действительно эффективно, при этом стоит значительно дешевле, чем в Москве или в западных клиниках.

Развитая инфраструктура и благоустроенные жилые корпуса позволяют пациентам комфортно себя чувствовать во время лечения. В санаториях работают квалифицированные специалисты и обслуживающий персонал, которые создают своим постояльцам идеальные условия для лечения и отдыха.

Большое количество процедур и наработанные уникальные методики лечения минеральными водами позволяют избавляться от разных, даже тяжелых недугов. Благодаря круглогодичному приему постояльцев и доступной цене за путевку люди с хроническими заболеваниями могут проходить курс реабилитации в течение года, благодаря чему и удается в буквальном смысле ставить даже тяжелых пациентов на ноги.

Большой выбор санаториев в Кисловодске

В курортном городе работает более 30 санаториев различной специализации. Такое разнообразие позволяет отдыхающим подобрать курорт на Кавказских минеральных водах под свои индивидуальные предпочтения. Здесь есть комплексы, на территории которых есть бассейны. Есть пансионаты, предлагающие отдых по системе все включено и питание по принципу шведского стола. Пенсионеры смогут подобрать для себя санатории с необходимым набором лечебных процедур, с бюветом для приема лечебной воды, с ваннами с радоновыми источниками. Среди самых известных курортов КМВ можно назвать следующие санатории с лечением:

"Солнечный";

"Москва";

"Союзцентр";

"Нарзан";

"Виктория";

"Им. Димитрова" и др.

Почти все санатории окружают шикарные парковые зоны с большим количеством тропических растений и цветов. В них можно совершать ежедневные прогулки и наслаждаться местными красотами. В санаториях, в которых есть крытые и открытые бассейны постояльцам предлагают лечебную гимнастику в воде и расслабляющие водные процедуры. Купаться в открытых бассейнах можно в течение всего года, так как вода в них в холодное время года подогревается.

Следует учесть, что в условиях пандемии коронавируса санатории Кисловодска проводят специальную акцию для россиян, позволяющую им купить путевки по сниженным ценам в санатории Кисловодска. На сайте туристической компании САН-КМВ можно подобрать путевки в санатории КМВ по официальным ценам, без наценок и переплат. Менеджеры компании учтут все ваши пожелания и помогут определиться с правильным выбором санатория, организуют бесплатный трансфер.

Источник: https://sun-kmw.ru/sanatorii/kislovodsk/

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