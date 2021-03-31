инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Новости партнеров

ПромНавигатор – поставщик промышленного оборудования

22 апреля 2021 08:37  [18]

Мы настаиваем сейчас, и будем продолжать настаивать в будущем: ПромНавигатор (интернет-площадка - https://promnavigator.com/) является одним из лучших на сегодняшний день поставщиков промышленного оборудования. И это не пустые слова – мы готовы доказать это фактами, причем реальными, а не высосанными из пальца.

Факт 1. Широкая география поставок. Эта компания работает не только на российском рынке- она уже давно вышла за его пределы, налажены поставки в соседнюю Республику Казахстан, а также в Беларусь. И это не предел – расширение географии в планах компании.

Факт 2. Ставка на надежность. Это слово уже давно стало жизненным кредо компании. Именно оно, а не цена или качество. От того, что Вы купите промышленное оборудование недорого, Вы мало что выиграете – оно, скорее всего, будет постоянно выходить из строя, к нему нужно будет покупать какие-то запчасти, станок будет простаивать, а Вы нервничать. В результате через какое-то время стоимость сравняется – за счет закупаемых дополнительных деталей, только вот качественного и надежного оборудования у Вас так и не появится. Вот почему мы предлагаем иметь дело с ПромНавигатором – у них эта самая надежность превыше всего. Причем реализуется не только в эксплуатации оборудования, но и в работе менеджеров по продажам, в доставке готовой продукции покупателям, во многих других сферах.

Факт 3. Широкое предложение. Что может быть лучше, чем самый длинный каталог? Конечно, специалисты уже давно оценили его по достоинству, а поэтому клиентов у этой компании становится больше с каждым днем. Что Вы можете тут приобрести? Да все что угодно! Амортизаторы, вентиляторы, датчики, клапаны, питатели, преобразователи, регуляторы, редукторы, реле, сигнализаторы, стабилизаторы давления, а также многочисленные виды оборудования - гидравлическое, котельное, лабораторное, сварочное, смазочное и кабельное. Кроме того, тут Вы найдете приспособления для создания систем гидроочистки – словом, все необходимое для того, чтобы организовать любое производство с нуля, даже самое сложное. Их продукция удовлетворит запросы любого, даже самого требовательного заказчика, поскольку слово НАДЕЖНОСТЬ для них – это не просто слово, а кредо (об этом уже упоминалось выше). Так что лучше поставщика Вам не найти, а потому обращайтесь в любое время с любым вопросом – тут Вам помогут консультацией, а значит, сделать свой выбор будет намного легче.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph