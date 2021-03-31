ПромНавигатор – поставщик промышленного оборудования

Мы настаиваем сейчас, и будем продолжать настаивать в будущем: ПромНавигатор (интернет-площадка - https://promnavigator.com/) является одним из лучших на сегодняшний день поставщиков промышленного оборудования. И это не пустые слова – мы готовы доказать это фактами, причем реальными, а не высосанными из пальца.

Факт 1. Широкая география поставок. Эта компания работает не только на российском рынке- она уже давно вышла за его пределы, налажены поставки в соседнюю Республику Казахстан, а также в Беларусь. И это не предел – расширение географии в планах компании.

Факт 2. Ставка на надежность. Это слово уже давно стало жизненным кредо компании. Именно оно, а не цена или качество. От того, что Вы купите промышленное оборудование недорого, Вы мало что выиграете – оно, скорее всего, будет постоянно выходить из строя, к нему нужно будет покупать какие-то запчасти, станок будет простаивать, а Вы нервничать. В результате через какое-то время стоимость сравняется – за счет закупаемых дополнительных деталей, только вот качественного и надежного оборудования у Вас так и не появится. Вот почему мы предлагаем иметь дело с ПромНавигатором – у них эта самая надежность превыше всего. Причем реализуется не только в эксплуатации оборудования, но и в работе менеджеров по продажам, в доставке готовой продукции покупателям, во многих других сферах.

Факт 3. Широкое предложение. Что может быть лучше, чем самый длинный каталог? Конечно, специалисты уже давно оценили его по достоинству, а поэтому клиентов у этой компании становится больше с каждым днем. Что Вы можете тут приобрести? Да все что угодно! Амортизаторы, вентиляторы, датчики, клапаны, питатели, преобразователи, регуляторы, редукторы, реле, сигнализаторы, стабилизаторы давления, а также многочисленные виды оборудования - гидравлическое, котельное, лабораторное, сварочное, смазочное и кабельное. Кроме того, тут Вы найдете приспособления для создания систем гидроочистки – словом, все необходимое для того, чтобы организовать любое производство с нуля, даже самое сложное. Их продукция удовлетворит запросы любого, даже самого требовательного заказчика, поскольку слово НАДЕЖНОСТЬ для них – это не просто слово, а кредо (об этом уже упоминалось выше). Так что лучше поставщика Вам не найти, а потому обращайтесь в любое время с любым вопросом – тут Вам помогут консультацией, а значит, сделать свой выбор будет намного легче.

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