Пример указателей на ул. Рождественская
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Около 75 указателей и информстендов заменят к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев
По его словам, в верхней части города и в Канавинском районе будет произведена замена всех 75 существующих знаков навигации с корректировкой информации и местоположения. Также будет установлено 15 дополнительных указателей.
При разработке системы туристской навигации применен единый фирменный стиль Нижегородской области. Все указатели будут расположены в поле зрения туристов.
Отмечается, что на следующем этапе обновленную навигацию планируется разместить на туристских маршрутах в остальных районах Нижнего Новгорода. А затем - выйти за пределы Нижнего Новгорода и установить указатели в едином стиле в Городце, Арзамасе и других городах региона.
"Там будет предусмотрена возможность дополнения конструкции элементами исторической среды, к примеру, в виде кованых рамок", – сказал в заключение Сергей Яковлев.
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