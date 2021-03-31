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Общество

Около 75 указателей и информстендов заменят к 800-летию Нижнего Новгорода

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Пример указателей на ул. Рождественская

Пример указателей на ул. Рождественская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 75 указателей и информстендов заменят к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев

По его словам, в верхней части города и в Канавинском районе будет произведена замена всех 75 существующих знаков навигации с корректировкой информации и местоположения. Также будет установлено 15 дополнительных указателей.

При разработке системы туристской навигации применен единый фирменный стиль Нижегородской области. Все указатели будут расположены в поле зрения туристов.

Отмечается, что на следующем этапе обновленную навигацию планируется разместить на туристских маршрутах в остальных районах Нижнего Новгорода. А затем - выйти за пределы Нижнего Новгорода и установить указатели в едином стиле в Городце, Арзамасе и других городах региона.

"Там будет предусмотрена возможность дополнения конструкции элементами исторической среды, к примеру, в виде кованых рамок", – сказал в заключение Сергей Яковлев.

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Теги:
Туризм
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