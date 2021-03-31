"Городецкий район включится в работу по привлечению инфраструктурных кредитов", - Александр Мудров Политика

Александр Мудров Фото: сайт правительства региона

"Городецкий район включится в работу по привлечению инфраструктурных кредитов при поддержке правительства", - заявил глава МСУ Городецкого района Александр Мудров, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, возможность привлечения инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент Владимир Путин, может быть вкладом в социально-экономическое развитие территорий.

"Для муниципалитетов, которые испытывают дефицит финансовых средств, данный механизм является "спасательным кругом". Городецкий район намерен при поддержке правительства использовать данные наработки и включаться в работу по привлечению инфраструктурных кредитов", - отметил Александр Мудров.

"Сегодня муниципальные образования испытывают проблемы с обветшанием инженерных сетей и отсутствием средств на модернизацию, что тормозит развитие территорий. Поэтому из уст президента прозвучали очень важные для муниципалитетов посылы", - резюмировал чиновник.