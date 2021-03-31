Самые ожидаемые новинки смартфонов

В прошлом году, несмотря на то, что весь мир сидел на карантине, крупные телефонные концерны смогли выпустить ожидаемые гаджеты. Стоит отметить, что они вышли с новыми функциями, о которых говорили давно. К примеру, все давно ждали 5G и вот он появился.

Отдельного внимания заслуживают складные смартфоны. Они стали настолько популярны, что первую партию раскупили моментально и это несмотря на то, что недостатков в них очень много. Но в этом году будет немало новинок, о которых и пойдет речь. А источник позволяет узнать о минусах и преимуществах новинок.

Какие смартфоны нам ждать в 2021-м году?

Ждать в 2021-м году стоит много чего. Каждый производитель планирует выпустить несколько моделей, которые уже были анонсированы.

1. Honor V40

Эта модель уже появилась на прилавках специализированных магазинах. Долгое время производитель молчал. До последнего момента было известно только то, что линейка будет состоять всего из нескольких моделей.

По поводу этой модели долго спорили. В сети ходили различные слухи. Но стоили ему появиться и сразу же появились поклонники у этой модели.

Двойная фронтальная камера, отличное разрешение дисплея и основная камера с 50-ю мегапикселями. Новшеством стало то, что новая модель будет поддерживать беспроводную зарядку. Но полностью отказываться от проводной никто не собирается. Она также будет.

2. Huawei P50

Пока эту модель еще ждут. Как обещали производители, в первом квартале она уже будет на прилавках.

Линейка будет состоять из 4-х смартфонов. Производитель говорит о том, что функции камер не будут новыми. Скорее всего их возьмут у предыдущих моделей.

По поводу этой модели много раз высказывались критики и эксперты. Производитель заявлял, что на ней будет установлен совершенно новый дисплей со 120 Гц. Но верить или нет, мы пока не знаем.

3. LG Rollable

LG в этом году планирует выпустить несколько уникальных моделей, которые будут отличаться от стандартных смартфонов, которых и так уже миллионы.

Rollable – уникальная новинка, которая имеет подвижный дисплей, который можно гнуть. Когда-то о подобном можно было только мечтать.

Если пользователь решит заглянуть за край экрана, то смартфон сам его раздвинет и превратиться в планшет. Разработчик пока молчит о подробностях, но будем надеяться, они скоро появятся.

Это далеко не все новинки. Самсунг также собирается выпустить новый раздвижной смартфон с дополнительной клавиатурой, которая будет выезжать. Его мы сможем увидеть только осенью.

Интересная новинка будет и у Xiaomi. Они отошли от привычного графика, и все силы направили на совершенно новую и необычную модель.

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