инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2021 15:06  [0] Более 9 тысяч человек примут участие в фестивале "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде
22 апреля 2021 14:33  [56] ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове
22 апреля 2021 14:01  [82] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
22 апреля 2021 13:05  [141] Обновленные стационарные валидаторы установили на семи нижегородских маршрутах
22 апреля 2021 12:46  [168] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 апреля
22 апреля 2021 12:14  [357] Нижегородцы смогут купить куриные яйца перед Пасхой по ценам от производителя
22 апреля 2021 12:03  [204] Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в нижегородских ТРК "Индиго" и "Фантастика"
22 апреля 2021 11:28  [127] "Теплоэнерго" заменит участок сетей на перекрестке Белинского и Ванеева без отключения потребителей
22 апреля 2021 10:48  [170] "МегаФон" и Нижегородский водоканал установят "умные" счетчики в регионе
22 апреля 2021 10:42  [121] Свет временно отключили в 13 домах Нижнего Новгорода
Общество

ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове

22 апреля 2021 14:33  [56] Общество

Фото: пресс-служба компании

ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове . Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, компания от имени поставщика услуги продолжает реализовывать программу принудительной установки узлов учета тепловой энергии и горячей воды в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. До конца текущего года планируется установить 288 приборов учета.

Работы проводятся в многоквартирных домах (МКД) и нежилых зданиях, собственники которых до 1 января 2019 года самостоятельно не установили узлы учета. Оплатить расходы ресурсоснабжающей организации, согласно действующему законодательству, должны владельцы помещений.

Жители МКД могут полностью оплатить установку общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и горячей воды или выбрать рассрочку сроком на 5 лет. В дальнейшем прибор учета будет передан на обслуживание управляющей компании.

Собственники нежилых помещений должны единовременно оплатить расходы на установку узла учета на основании выставленного счета.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph