ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове Общество

Фото: пресс-служба компании

ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове . Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, компания от имени поставщика услуги продолжает реализовывать программу принудительной установки узлов учета тепловой энергии и горячей воды в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. До конца текущего года планируется установить 288 приборов учета.

Работы проводятся в многоквартирных домах (МКД) и нежилых зданиях, собственники которых до 1 января 2019 года самостоятельно не установили узлы учета. Оплатить расходы ресурсоснабжающей организации, согласно действующему законодательству, должны владельцы помещений.

Жители МКД могут полностью оплатить установку общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и горячей воды или выбрать рассрочку сроком на 5 лет. В дальнейшем прибор учета будет передан на обслуживание управляющей компании.

Собственники нежилых помещений должны единовременно оплатить расходы на установку узла учета на основании выставленного счета.