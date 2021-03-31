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ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове . Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".
Согласно информации, компания от имени поставщика услуги продолжает реализовывать программу принудительной установки узлов учета тепловой энергии и горячей воды в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. До конца текущего года планируется установить 288 приборов учета.
Работы проводятся в многоквартирных домах (МКД) и нежилых зданиях, собственники которых до 1 января 2019 года самостоятельно не установили узлы учета. Оплатить расходы ресурсоснабжающей организации, согласно действующему законодательству, должны владельцы помещений.
Жители МКД могут полностью оплатить установку общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и горячей воды или выбрать рассрочку сроком на 5 лет. В дальнейшем прибор учета будет передан на обслуживание управляющей компании.
Собственники нежилых помещений должны единовременно оплатить расходы на установку узла учета на основании выставленного счета.
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