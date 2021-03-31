Нижегородская область получит из федерального бюджета еще 1,6 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 22 апреля обсудили проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год", внесенный губернатором. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Так, будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,62 млрд рублей. Из них 1,46 млрд рублей будет направлено на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 28,7 млн рублей – на строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта в Дивееве, 13,8 млн рублей – на софинансирование капитальных вложений в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Кроме того, 64,6 млн рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 6,3 млн рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи.

Из средств регионального бюджета 250 млн рублей будет выделено на финансовое обеспечение лекарственными препаратами и предметами медицинского назначения нижегородских льготников. Также более 70 млн рублей будет направлено на проведение спортивных мероприятий – кубка России по триатлону, чемпионата мира по скейтбордингу, кубка России по самолетному спорту – в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

"Более 1,4 млрд рублей федеральных средств пойдет на строительные и ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Значительную часть финансирования планируется направить на завершение строительства развязки в районе деревни Ольгино. Это, безусловно, долгожданное событие для всех нижегородцев. Развязка станет важным наследием 800-летия", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Приоритетной остается и поддержка здравоохранения. Более 64,6 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения в амбулаторных условиях пациентов с коронавирусом", – добавил губернатор.

"Изменения в областной бюджет связаны с поступлением дополнительных федеральных средств – на дорожную отрасль и, конечно же, на медицину. Кроме того, мы продолжаем подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Дополнительные средства будут направлены на проведение знаковых спортивных событий – кубка России по триатлону, чемпионата мира по скейтбордингу, кубка России по самолетному спорту. Важно, чтобы юбилейная программа была разнообразной и охватывала самые разные сферы – и культурную, и спортивную", - пояснил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.



Также будут перераспределены средства в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Нижегородской области на 2021-2023 годы. "Мы перераспределяем средства на строительство школ и детских садов в рамках АИП в связи с тем, что на некоторых объектах сложилась экономия от проведения торгов, а где-то необходимо дополнительное финансирование", - пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:

доходы: 205,5 млрд. рублей (увеличены на 2,3 млрд. рублей);

расходы: 228,3 млрд. рублей (увеличены на 3,2 млрд. рублей);

дефицит: -22,8 млрд. рублей (увеличен на 893,2 млн. рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

Проект изменений в бюджет региона рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 29 апреля.

Кроме того, депутаты рекомендовали внести изменения в закон "О транспортном налоге". В связи с изменением федерального законодательства законопроектом предлагается закрепить в областном законе право налогоплательщика – физического лица на получение налоговой льготы по транспортному налогу без обязательной подачи заявления на эту льготу. Льгота будет предоставлена на основании имеющихся у налогового органа данных. Также законопроектом устанавливается, что при наличии у налогоплательщика двух и более транспортных средств (одного вида, но с разной мощностью двигателя) льгота предоставляется на одно транспортное средство с максимально исчисленной суммой налога.