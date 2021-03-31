инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Океанариум появится на Гребном канале
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Экономика
22 апреля 2021 14:47  [72] Нижегородская область получит из федерального бюджета еще 1,6 млрд рублей
22 апреля 2021 14:15  [227] Закупка ретро-трамваев для нужд Нижнего Новгорода вновь приостановлена
21 апреля 2021 14:29  [411] Путин рассказал о возможности строительства метро в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 09:35  [223] Более 11 млн рублей кешбэка вернулось туристам за поездки в Нижегородскую область
20 апреля 2021 15:21  [184] Около 1,4 млрд рублей субсидий получили нижегородские аграрии с начала 2021 года
19 апреля 2021 16:32  [501] Более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области
19 апреля 2021 15:58  [218] Более 34 млрд рублей израсходовано на реализацию муниципальных программ в Нижнем Новгороде
18 апреля 2021 12:49  [381] Более 1 млрд рублей выделят на закупку квартир сиротам в Нижегородской области
18 апреля 2021 09:17  [399] Средняя цена на сливочное масло в Нижегородской области снизилась на 2%
17 апреля 2021 10:13  [344] Нижегородская область заняла второе место в рейтинге центров "Мой бизнес"
Экономика

Нижегородская область получит из федерального бюджета еще 1,6 млрд рублей

22 апреля 2021 14:47  [72] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 22 апреля обсудили проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год", внесенный губернатором. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,62 млрд рублей. Из них 1,46 млрд рублей будет направлено на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 28,7 млн рублей – на строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта в Дивееве, 13,8 млн рублей – на софинансирование капитальных вложений в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Кроме того, 64,6 млн рублей будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 6,3 млн рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи.

Из средств регионального бюджета 250 млн рублей будет выделено на финансовое обеспечение лекарственными препаратами и предметами медицинского назначения нижегородских льготников. Также более 70 млн рублей будет направлено на проведение спортивных мероприятий – кубка России по триатлону, чемпионата мира по скейтбордингу, кубка России по самолетному спорту – в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

"Более 1,4 млрд рублей федеральных средств пойдет на строительные и ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Значительную часть финансирования планируется направить на завершение строительства развязки в районе деревни Ольгино. Это, безусловно, долгожданное событие для всех нижегородцев. Развязка станет важным наследием 800-летия", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Приоритетной остается и поддержка здравоохранения. Более 64,6 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения в амбулаторных условиях пациентов с коронавирусом", – добавил губернатор.

"Изменения в областной бюджет связаны с поступлением дополнительных федеральных средств – на дорожную отрасль и, конечно же, на медицину. Кроме того, мы продолжаем подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Дополнительные средства будут направлены на проведение знаковых спортивных событий – кубка России по триатлону, чемпионата мира по скейтбордингу, кубка России по самолетному спорту. Важно, чтобы юбилейная программа была разнообразной и охватывала самые разные сферы – и культурную, и спортивную", - пояснил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Также будут перераспределены средства в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Нижегородской области на 2021-2023 годы. "Мы перераспределяем средства на строительство школ и детских садов в рамках АИП в связи с тем, что на некоторых объектах сложилась экономия от проведения торгов, а где-то необходимо дополнительное финансирование", - пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:
доходы: 205,5 млрд. рублей (увеличены на 2,3 млрд. рублей);
расходы: 228,3 млрд. рублей (увеличены на 3,2 млрд. рублей);
дефицит: -22,8 млрд. рублей (увеличен на 893,2 млн. рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

Проект изменений в бюджет региона рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 29 апреля.

Кроме того, депутаты рекомендовали внести изменения в закон "О транспортном налоге". В связи с изменением федерального законодательства законопроектом предлагается закрепить в областном законе право налогоплательщика – физического лица на получение налоговой льготы по транспортному налогу без обязательной подачи заявления на эту льготу. Льгота будет предоставлена на основании имеющихся у налогового органа данных. Также законопроектом устанавливается, что при наличии у налогоплательщика двух и более транспортных средств (одного вида, но с разной мощностью двигателя) льгота предоставляется на одно транспортное средство с максимально исчисленной суммой налога.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph