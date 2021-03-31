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Бизнес

"Волжское пароходство" открыло грузовую навигацию на Верхней Волге

22 апреля 2021 17:21  [65] Бизнес

Фото: пресс-служба "Волжского пароходства"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" 22 апреля открыло грузовую навигацию на Верхней Волге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На юге России (река Дон) флот Волжского пароходства начал навигацию 1 марта. За время работы с начала навигации в южном регионе суда компании уже перевезли более 120 тысяч тонн грузов.

Старт речной навигации на Верхней Волге дал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Первым вышел из ворот шлюза Городецкого гидроузла отправился в навигацию теплоход Волжского пароходства "ОТ 2443". Всего в апреле в работу выйдут более 40 теплоходов компании. Он отправятся в Череповец под загрузку металлом и на Онегу под погрузку щебнем.

В целом в навигацию 2021 года будут работать 187 единиц сухогрузного речного, морского и наливного флота "Волжского пароходства".

"Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году. В операционном управлении пароходства находится порядка 250 грузовых судов суммарным дедвейтом более 1,4 млн тонн. Ежегодный объем перевезенных грузов превышает 14 млн тонн.

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Теги:
Водный транспорт Грузоперевозки
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