Сквозная аналитика Ringostat

Сквозная аналитика - это методика оценки эффективности рекламных каналов по доходу, которые они приносят. Без такой аналитики невозможно получить реальную картину того, какой окупаемостью отличается реклама. Также невозможно будет оценить маркетинг по метрикам промежуточного типа.
Компания Ringostat является партнером Гугл Аналитика. Она предлагает сервис сквозной аналитики.
Аналитика может разрешить следующие задачи:
Такая аналитика собирает следующие данные:
Вы сможете определить результативность рекламы. Вы увидите число сессий по каналам рекламы в отчётном периоде. Сквозной анализ имеет следующие параметры:
Установив данную программу, вы сможете анализировать эффективность рекламы. Вам не нужно будет производить мониторинг нескольких отчетов из разных систем. Нужно будет просто выбрать интересующие вас показатели, они отобразятся в отчёте. Вы сможете отслеживать то, как движутся покупатели по воронке продаж от касания до выполнения покупок. Также вы узнаете, какая реклама позволяет получать вам деньги и сколько денег она приносит.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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