Сквозная аналитика Ringostat

Сквозная аналитика - это методика оценки эффективности рекламных каналов по доходу, которые они приносят. Без такой аналитики невозможно получить реальную картину того, какой окупаемостью отличается реклама. Также невозможно будет оценить маркетинг по метрикам промежуточного типа.

Компания Ringostat является партнером Гугл Аналитика. Она предлагает сервис сквозной аналитики.

Сквозная аналитика Ringostat

Аналитика может разрешить следующие задачи:

Анализировать результативность рекламы. У вас будет возможность понять, какая реклама является окупаемой и позволяет вам получать деньги, а не одни клики. Получать сведения в единственном интерфейсе. Вы сможете отслеживать параметры метрики для бизнеса в единственном отчете, который удобный. Убирать зоны невидимые в маркетинге. Вы получите целую картину того, как перемещается клиент от нажатия на ссылку до выполнения покупки.

Какие сведения использует сквозная аналитика?

Такая аналитика собирает следующие данные:

Импорт затрат на рекламу. Статистику каналов рекламы. В отчете будут отображены сведения о различных источниках, по которым люди проявляли активность. Аналитика сможет показать, как работал рекламный канал, сколько денег он принес.

Вы сможете определить результативность рекламы. Вы увидите число сессий по каналам рекламы в отчётном периоде. Сквозной анализ имеет следующие параметры:

Графики интерактивные. Вам нужно будет просто выбрать необходимые вам параметры и выстроить по ним график. Детализированные источники. Вы поймете, что именно приносит вам прибыль, а что будет только растрачивать бюджет. Траты по компаниям. Вы сможете отследить как все деньги на рекламу, так и разделение по каждому из каналов. Метрики по воронке. Вы сможете посмотреть, как график конвертирует сделки. Число сделок по различным каналам и сумма выигрышных сделок. ROI. Вы сможете посмотреть в процентах, насколько окупаемым является каждой канал.

Установив данную программу, вы сможете анализировать эффективность рекламы. Вам не нужно будет производить мониторинг нескольких отчетов из разных систем. Нужно будет просто выбрать интересующие вас показатели, они отобразятся в отчёте. Вы сможете отслеживать то, как движутся покупатели по воронке продаж от касания до выполнения покупок. Также вы узнаете, какая реклама позволяет получать вам деньги и сколько денег она приносит.

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