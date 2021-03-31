инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Новости партнеров

Сквозная аналитика Ringostat

23 апреля 2021 08:33  [43]

Сквозная аналитика - это методика оценки эффективности рекламных каналов по доходу, которые они приносят. Без такой аналитики невозможно получить реальную картину того, какой окупаемостью отличается реклама. Также невозможно будет оценить маркетинг по метрикам промежуточного типа.

Компания Ringostat является партнером Гугл Аналитика. Она предлагает сервис сквозной аналитики.

Сквозная аналитика Ringostat

Аналитика может разрешить следующие задачи:

  1. Анализировать результативность рекламы. У вас будет возможность понять, какая реклама является окупаемой и позволяет вам получать деньги, а не одни клики.
  2. Получать сведения в единственном интерфейсе. Вы сможете отслеживать параметры метрики для бизнеса в единственном отчете, который удобный.
  3. Убирать зоны невидимые в маркетинге. Вы получите целую картину того, как перемещается клиент от нажатия на ссылку до выполнения покупки.

Какие сведения использует сквозная аналитика?

Такая аналитика собирает следующие данные:

  1. Импорт затрат на рекламу.
  2. Статистику каналов рекламы.
  3. В отчете будут отображены сведения о различных источниках, по которым люди проявляли активность. Аналитика сможет показать, как работал рекламный канал, сколько денег он принес.

Вы сможете определить результативность рекламы. Вы увидите число сессий по каналам рекламы в отчётном периоде. Сквозной анализ имеет следующие параметры:

  1. Графики интерактивные. Вам нужно будет просто выбрать необходимые вам параметры и выстроить по ним график.
  2. Детализированные источники. Вы поймете, что именно приносит вам прибыль, а что будет только растрачивать бюджет.
  3. Траты по компаниям. Вы сможете отследить как все деньги на рекламу, так и разделение по каждому из каналов.
  4. Метрики по воронке. Вы сможете посмотреть, как график конвертирует сделки.
  5. Число сделок по различным каналам и сумма выигрышных сделок.
  6. ROI. Вы сможете посмотреть в процентах, насколько окупаемым является каждой канал.

Установив данную программу, вы сможете анализировать эффективность рекламы. Вам не нужно будет производить мониторинг нескольких отчетов из разных систем. Нужно будет просто выбрать интересующие вас показатели, они отобразятся в отчёте. Вы сможете отслеживать то, как движутся покупатели по воронке продаж от касания до выполнения покупок. Также вы узнаете, какая реклама позволяет получать вам деньги и сколько денег она приносит.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph