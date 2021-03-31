Сериал Люцифер

Люцифер Морнингстар заскучал в преисподней. Ему стало казаться, что он несчастен и захотелось приключений. Он оставил правление и решил отправиться к людям. Для этого он выбирает огромный и современный мегаполис Лос-Анджелес.

Он основывает ночной клуб "Lux". Место удивительное и сразу же понравилось местным жителям. Красивый и харизматичный Люцифер не остается без внимания женщин. Он отдыхает и проводит время так, как считает нужным. Его окружают женщины, вино льется рекой. Но так не может долго продолжаться. Однажды, на пороге его клуба убивают известную поп-звезду.

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Сюжет сериала

Итак, на пороге клуба произошло необычное убийство. Люцифер видел все и может многое рассказать. Убита поп-звезда Делайла, которая работала в его клубе.

Люцифер не захотел остаться в стороне. Он знакомиться с детективом. Х. Декер и активно помогает ей. Хлоя – молодая и привлекательная девушка. Она его привлекает своей простотой и необычность. Если на других женщин действуют чары властителя Ада, то для нее они не имеют никакого значения.

Люцифер умеет воздействовать на людей по-разному. Но, самое главное, после общения с ним, люди рассказывают правду о всех своих тайных желаниях. Но девушка остается холодна, и он не может заглянуть в ее подсознание.

Зато другие не могут устоять перед ним. Этим он очень сильно помогает Хлои. В это же время он знакомиться с психотерапевтом – Л. Мартин. Доктор решила помочь Люциферу и выслушать все его тайные страхи.

Но в Аду недовольны, что Люцифер покинул свой пост. Его отец очень сильно расстроился по этому поводу и послал ангела Аменадиэля вернуть блудного брата.

Хлои понравился молодой человек. Она не может понять, чем он ее зацепил. Она пытается выяснить хоть что-то про личную жизнь Люцифера и понять его, но у девушки ничего не получается.

В городе происходит еще одно убийство. Девушка выезжает на место преступления. Погиб сын известного актера. Подозреваемым считают папарацци. Но сыщик не верит, что Ник Хофмайер мог это сделать.

Люцифер опять не остается в стороне. Он хочет помочь Хлои и просит его пустить в камеру к подозреваемому. Ник рассказывает всю правду. Он не виноват. Он просто не может выдать преступника. Люцифер рассказывает обо всем Хлои. Вместе они строят план поисков и стараются найти виновника.

Каждая серия – новое приключение, которое обязательной будет пройдено. Все преступления будут раскрыты. Сможет ли он вернуться в Ад или останется на Земле?

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