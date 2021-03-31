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Как отмечали Рождество в России в ХХ веке

23 апреля 2021 13:50  [1]

Рождество в царской России

Люди повсеместно отправляли друг другу поздравительные открытки. В начале ХХ века люди писали друг другу множество поздравительных Рождественских открыток. Начинали писать их заранее: в октябре, ноябре. И вообще к празднику готовились заранее. За две недели до Рождества в московском охотном ряду открывались знаменитые рождественские базары. Закупали поросят, гусей, свинину. Морозы помогали все это сохранить, пока шел торг.

Повозки и телеги, загруженные этим товаром, приезжали в Москву. Базары были по всей России. Закупали самые красивые елки, писали многочисленные поздравления. Многие в Рождество приглашали к себе в дом одинокого сослуживца или товарища, которому не с кем было отметить праздник.

Вообще в канун Рождества особо соблюдался древний русский обычай раздавать милостыню и помогать бедным. Даже не слишком богатые люди готовили и рассылали подарки родственникам в деревню, по сиротским домам и приютам. Обязательно ходили в тюрьмы и больницы, чтобы никто в праздник не остался один.

В России Рождество было любимейшим праздником. И его старались отмечать даже в тяжелейших обстоятельствах жизни. Во время начавшейся войны 14-ого года на фронт снаряжались экспедиции по раздаче подарков нижним чинам. Появились даже открытки "Рождество на фронте". Вот пример поздравления в открытке того времени.

"Здравствуйте! Дорогие Алеша, Маша и дед.Поздравляю Вас с Рождеством и Новым 1917 годом. Желаю провести его весело и радостно.В.С. Алексеев. Юго-Западный фронт, город Липецк."

Рождество в послереволюционной России

После революции Рождество Христово было объявлено реакционным праздником. Елки запретили. В первые годы после революции рождественскую красавицу можно еще было купить возле храма. Но даже елочные игрушки люди покупали украдкой.

Не многие решились на Рождество 1929 года: пройтись крестным ходом, не страшась комсомольцев, милиции и активистов. В ответ на эту, как тогда говорили «вылазку церковников», комсомольцы устраивали безбожный карнавал.

Теперь все должны были усаживаться за стол 31 декабря и ждать сигнала радиостанции Коминтерн, которая оповещала о наступлении Нового года. После этого начиналось застолье и веселье. Лишь в 1936 году с подачи секретаря ЦК ВКП(б) П.П. Постышева, впервые разрешили вернуть елку.

Только она теперь называлась не рождественской, а новогодней. Появилась даже главная елка Советского Союза. Сначала в колонном Доме Союзов, а затем и в Кремле. На главную Елку приглашались лучшие из лучших. Их ждут Дед Мороз, Снегурочка, какие-то зверушки во главе с зайкой. И лишь где-то на заднем плане загадочный маг-звездочет, как странно сохранившееся напоминание о волхвах, пришедших яслям спасителя.

После 1917 года печальная участь постигла и поздравительные открытки. Их объявили предметом буржуазного быта и выпуск открыток был полностью прекращен. Тогда вплоть до 50-ых годов для поздравлений использовались старые, порой уже один раз подписанные, дореволюционные открытки.

Декабрь 1936 года. Школьник писал своей однокласснице:

«С Новым годом! Радости и счастья! Желаю тебе, Люся, хорошо гулять и веселиться весь 1937 год. Желаю перейти в 8 класс отличницей, и в 8 классе учиться вместе и не ссориться. Хорошо покататься на коньках».

В голодные 30-ые годы самым главным событием новогоднего праздника были подарки. Дети получали и тут же начинали их поедать, не отходя от Деда Мороза. Новый год в те годы был единственным государственным праздником без идеологии. Его ждали с нетерпением, и воспоминания о нем оставались на всю жизнь.

Сразу после войны страна переживала необычайны религиозный подъем. Открывались сотни храмов, верующим разрешили отмечать церковные праздники. Справляли Рождество целыми деревнями, сохраняя обычай старинного народного праздника.

А вот в безрелигиозные 60-ые годы о рождестве все как бы забыли. Особенно в крупных городах, промышленных и научных центрах. Официальным праздником был Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Но оставались семьи, в которых празднование Рождества никогда не уходило.

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