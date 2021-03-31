Глава нижегородского Минздрава лично контролирует ситуацию в поликлинике №30 Общество

Из аккаунта Давида Мелик-Гусейнова в Instagram

Заместитель губернатора Нижегородской области, глава регионального министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с поликлиникой №30 Советского района.

Как написал министр в своем аккаунте в Instagram, он осуществил в указанную поликлинику незапланированный выезд и увидел там захламленные помещения.

"Проблема не в ремонтах, а в организации. Хотя ремонт тоже запланирован на этот год. Главному врачу следовало бы поспешить с объявлением аукционов… Не дожидаясь ремонта стен и фасадов, действовать надо прямо сейчас", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он рассказал, что сотрудники поликлиники в регистратуре не до конца владеют информацией по вакцинации. В коридорах возникают очереди в связи с низкой пропускной способностью отдельных кабинетов. В коридорах на стенах поликлиники приклеены истлевшие бумажки с информацией.

"Захламлённость и темные рекреации", - высказал свое мнение министр.

"А должно быть? Чистые и светлые помещения. Работа персонала в центральном холле и удобная навигация. Отсутствие хаоса и непонимания. Ну и самое важное - помощь пациентам, которая не вызывает негативных эмоций", - продолжил он.



"Многие вопросы не требуют финансирования. Тут важно просто проявить желание исправить ситуацию. Вот и посмотрим, как у нас дело обстоит с этим желанием. Изменения должны начаться незамедлительно. Беру на особый контроль то, как будет меняться ситуация", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.