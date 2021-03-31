инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2021 15:07  [25] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
23 апреля 2021 14:40  [87] Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
23 апреля 2021 14:18  [58] Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода
23 апреля 2021 14:15  [87] Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде
23 апреля 2021 14:05  [72] Слесарь АПЗ Артем Попов стал победителем конкурса Профавиа
23 апреля 2021 13:40  [396] Владимир Путин объявит выходные с 1 по 10 мая
23 апреля 2021 13:37  [357] Глава нижегородского Минздрава лично контролирует ситуацию в поликлинике №30
23 апреля 2021 13:27  [91] Тринадцать команд зарегистрировалось на хакатон "Теплоэнерго"
23 апреля 2021 13:03  [261] Транспортные потоки на выездах из Нижнего Новгорода предложили регулировать в ручном режиме
23 апреля 2021 12:54  [114] "АСИРИС" представило проект восстановления квартала церкви Трех Святителей и "Квартала 1833 года"
Общество

Глава нижегородского Минздрава лично контролирует ситуацию в поликлинике №30

23 апреля 2021 13:37  [357] Общество
Из аккаунта Давида Мелик-Гусейнова в Instagram

Из аккаунта Давида Мелик-Гусейнова в Instagram

Заместитель губернатора Нижегородской области, глава регионального министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с поликлиникой №30 Советского района.

Как написал министр в своем аккаунте в Instagram, он осуществил в указанную поликлинику незапланированный выезд и увидел там захламленные помещения.

"Проблема не в ремонтах, а в организации. Хотя ремонт тоже запланирован на этот год. Главному врачу следовало бы поспешить с объявлением аукционов… Не дожидаясь ремонта стен и фасадов, действовать надо прямо сейчас", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он рассказал, что сотрудники поликлиники в регистратуре не до конца владеют информацией по вакцинации. В коридорах возникают очереди в связи с низкой пропускной способностью отдельных кабинетов. В коридорах на стенах поликлиники приклеены истлевшие бумажки с информацией.

"Захламлённость и темные рекреации", - высказал свое мнение министр.

"А должно быть? Чистые и светлые помещения. Работа персонала в центральном холле и удобная навигация. Отсутствие хаоса и непонимания. Ну и самое важное - помощь пациентам, которая не вызывает негативных эмоций", - продолжил он.

"Многие вопросы не требуют финансирования. Тут важно просто проявить желание исправить ситуацию. Вот и посмотрим, как у нас дело обстоит с этим желанием. Изменения должны начаться незамедлительно. Беру на особый контроль то, как будет меняться ситуация", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph