Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Саров.

Согласно информации, мероприятие состоится в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект", входящего в нацпроект "Цифровая экономика РФ".

"Мы приняли решение первый хакатон по искусственному интеллекту провести в Нижнем Новгороде в рамках VI ежегодного федерального форума по цифровой экономике "ЦИПР 2021". До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего - более 100 мероприятий. Финансирование их проведения составит около 850 млн рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более 20 тысяч человек", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Оператором хакатонов выступает АНО "Россия – страна возможностей". Основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков.

"Президент в послании к Федеральному собранию отметил, что наша задача – поставить такие технологии, как искусственный интеллект, на службу гражданам нашей страны", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это важный этап вовлечения местных IT-сообществ в развитие российской ИИ-отрасли.

"Это очень символично, ведь именно в Нижнем Новгороде в 1963 году был открыт первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики на базе Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. При нем всемирно известный ученый в области технической кибернетики академик Юрий Неймарк вместе с группой математиков занимался разработкой новых методов распознавания образов и применял их в важных практических задачах, включая медицинскую диагностику и анализ изображений. То есть, по сути, они создавали первый отечественный искусственный интеллект. Проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это дань уважения их трудам и важное заявление готовности развивать данное направление в регионе", – прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня Нижегородская область является одним из крупных цифровых и научных центров России. В регионе насчитывается свыше 1 тыс. IT-компаний, в которых работает порядка 29 тыс. специалистов. Нижегородская область входит в ТОП-10 в России и занимает первое место по Приволжскому федеральному округу по доле науки.

СПРАВКА:

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают предложенную организаторами бизнес-проблему или социальную задачу путем использования технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с применением государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.