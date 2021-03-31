инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2021 15:07  [43] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
23 апреля 2021 14:40  [96] Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
23 апреля 2021 14:18  [71] Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода
23 апреля 2021 14:15  [96] Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде
23 апреля 2021 14:05  [77] Слесарь АПЗ Артем Попов стал победителем конкурса Профавиа
23 апреля 2021 13:40  [408] Владимир Путин объявит выходные с 1 по 10 мая
23 апреля 2021 13:37  [555] Глава нижегородского Минздрава лично контролирует ситуацию в поликлинике №30
23 апреля 2021 13:27  [96] Тринадцать команд зарегистрировалось на хакатон "Теплоэнерго"
23 апреля 2021 13:03  [269] Транспортные потоки на выездах из Нижнего Новгорода предложили регулировать в ручном режиме
23 апреля 2021 12:54  [118] "АСИРИС" представило проект восстановления квартала церкви Трех Святителей и "Квартала 1833 года"
Общество

Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде

23 апреля 2021 14:15  [96] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Саров.

Согласно информации, мероприятие состоится в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект", входящего в нацпроект "Цифровая экономика РФ".

"Мы приняли решение первый хакатон по искусственному интеллекту провести в Нижнем Новгороде в рамках VI ежегодного федерального форума по цифровой экономике "ЦИПР 2021". До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего - более 100 мероприятий. Финансирование их проведения составит около 850 млн рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более 20 тысяч человек", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Оператором хакатонов выступает АНО "Россия – страна возможностей". Основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков.

"Президент в послании к Федеральному собранию отметил, что наша задача – поставить такие технологии, как искусственный интеллект, на службу гражданам нашей страны", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это важный этап вовлечения местных IT-сообществ в развитие российской ИИ-отрасли.

"Это очень символично, ведь именно в Нижнем Новгороде в 1963 году был открыт первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики на базе Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. При нем всемирно известный ученый в области технической кибернетики академик Юрий Неймарк вместе с группой математиков занимался разработкой новых методов распознавания образов и применял их в важных практических задачах, включая медицинскую диагностику и анализ изображений. То есть, по сути, они создавали первый отечественный искусственный интеллект. Проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это дань уважения их трудам и важное заявление готовности развивать данное направление в регионе", – прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня Нижегородская область является одним из крупных цифровых и научных центров России. В регионе насчитывается свыше 1 тыс. IT-компаний, в которых работает порядка 29 тыс. специалистов. Нижегородская область входит в ТОП-10 в России и занимает первое место по Приволжскому федеральному округу по доле науки.

СПРАВКА:
Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают предложенную организаторами бизнес-проблему или социальную задачу путем использования технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с применением государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph