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Общество

Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода

23 апреля 2021 14:18  [60] Общество
Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода

Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода

Фото: фотослужба Патриархии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжества в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Встреча Патриарха с Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием состоялась 22 апреля в Москве.

"Всегда, когда заходит речь о нижегородской тематике, чувствую внутреннюю глубинную связь через своих предков с этой замечательной землей. Очень рад этой возможности поговорить и обсудить планы", - сказал Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя гостей.

Губернатор Нижегородской области поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за встречу. "Мы постоянно чувствуем Вашу поддержку, Ваши молитвы. С этой поддержкой, собственно, и беремся за те дела и за те проекты, которые у нас в области реализуются", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил о важнейших памятных датах, которые отмечаются в 2021 году в Нижегородской области. Это 800-летие Нижнего Новгорода, 800 лет со дня рождения князя Александра Невского и 30-летие обретения и перенесения мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево.

"У нас большой юбилей, Ваше Святейшество. Вы помните, что наш город основал в 1221 году святой благоверный князь Георгий Всеволодович. Не было ни у нас в стране, ни в мире ни одного храма, посвященного Георгию Всеволодовичу", - сообщил глава региона и представил Его Святейшеству проект первой церкви в честь основателя города, которая возводится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Губернатор пригласил Святейшего Владыку посетить Нижегородскую область в период проведения юбилейных торжеств.

"Идёт масштабная подготовительная работа к этой праздничной дате. И мы уделяем большое внимание не только общему благоустройству и реконструкции, но и воссозданию православных святынь. Выполняется реставрация здания Манежа и Никольской церкви на территории Нижегородского кремля. Там же воссоздаются Соборная колокольня и храм в честь Симеона Столпника. Также в этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, чье имя носит кафедральный собор Нижнего Новгорода. Кстати, возле него в этом году будет установлен памятник князю", - поделился Глеб Никитин.

Также на встрече обсуждался вопрос об открытии музея в городе Лукоянове в доме, где проживала семья приснопоминаемого иерея Василия Степановича Гундяева — деда Святейшего Патриарха Кирилла.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Религия
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