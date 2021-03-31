Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия и Египет договорились о полноформатном возобновлении авиасообщения. Такое решение было принято в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси 23 апреля 2021 года.
Как сообщается на сайте президента России, в ближайшее время компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов в города Хургада и Шарм-эш-Шейх.
В рамках разговора, были отмечены высокие стандарты авиационной безопасности в египетских аэропортах.
Напомним, после вынужденного из-за распространения коронавируса перерыва Россия возобновила авиасообщение с Египтом с авиаперелетами в Каир в сентябре.
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