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Общество

Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

23 апреля 2021 14:40  [89] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия и Египет договорились о полноформатном возобновлении авиасообщения. Такое решение было принято в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси 23 апреля 2021 года. 

Как сообщается на сайте президента России, в ближайшее время компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов в города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

В рамках разговора, были отмечены высокие стандарты авиационной безопасности в египетских аэропортах.

Напомним, после вынужденного из-за распространения коронавируса перерыва Россия возобновила авиасообщение с Египтом с авиаперелетами в Каир в сентябре.

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Теги:
Авиаперевозки Международное сотрудничество Туризм
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