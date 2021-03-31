Глеб Никитин планирует принять участие в субботнике 24 апреля Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует принять участие во всероссийском субботнике, который пройдет 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона призвал нижегородцев присоединиться к традиционной весенней уборке.

"Субботник – дело абсолютно добровольное. Вы можете вместе с соседями сделать более чистым и красивым свой двор, а можете присоединиться к волонтёрам, которые будут убирать площадки в скверах и парках, в том числе в тех, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что сам тоже планирует принять участие в субботнике.

"Уборка территории – это, безусловно, ответственность власти, прежде всего. Но очень часто сами жители хотят участвовать в субботниках, чтобы совместными усилиями навести порядок рядом со своими домами. Такие мероприятия объединяют людей и помогают более ответственно относиться к окружающей среде", - добавил Глеб Никитин.

Всероссийский субботник традиционно посвящен теме улучшения городской среды и экологическому воспитанию. При уборке общественных пространств: скверов, парков, набережных – местные власти, организующие субботники, должны обеспечить желающих необходимым инвентарем. О том, где в районах организованы субботники, нижегородцы могут узнать в местной администрации.

Проведение субботников поддержат волонтеры. Они также расскажут жителям о возможности участия в отборе территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Напомним, голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. В Нижегородской области платформой для голосования станет ставшая уже традиционной площадка "Голос За".

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".