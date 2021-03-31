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Политика

"Единая Россия" обсудит предвыборную программу с жителями регионов и экспертами

23 апреля 2021 18:32  [73] Политика

Фото: Единая Россия

"Единая Россия" обсудит предвыборную программу с жителями регионов и экспертами. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Даже самая сильная предвыборная программа не может быть реализована без опоры на мнение избирателей. Поэтому "Единая Россия" организует сбор предложений в программный документ на базе своих общественных приемных, волонтерских центров партии и на площадках партийных проектов в регионах", - говорится в релизе "Единой России" со ссылкой на председателя партии Дмитрия Медведева, который озвучил эту информацию в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета, президиума генерального совета партии и программной комиссии 22 апреля.

"Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, таких разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить в нашей программе", - заявил Дмитрий Медведев.

Приоритетными направлениями программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. В их числе – вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Эти задачи должны не только найти отражение в программе, но и быть выполнены максимально быстро и эффективно.

"Вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее предвыборную программу с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии", - сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации послания потребуется первоочередное принятие около десяти законов - они должны пройти все законодательные этапы в течение мая и июня, отметил член бюро Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что у законодателей "есть и понимание, и уже подготовлен план работы, который очерчивает весь массив рассматриваемых законов".

"Единая Россия" включит в предвыборную программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах. Это строительство жилья, дорог и мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство, обновление коммунальных сетей. При этом каждый человек "должен в них увидеть себя, получить ответ на вопрос, что это даст ему конкретно, его населенному пункту", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Обновление автопарка скорых, закупка мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов – эту задачу партия намерена выполнить безотлагательно. Представители региональных отделений "Единой России" составят карту потребности регионов в этой технике и согласуют информацию с профильными ведомствами – Минздравом и Минпросвещения. При этом приоритет отдадут малым городам и отдаленным районам.

Единороссы на местах создадут и единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. Отдельное внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям - им помогут с заполнением документов и оборудованием.

В программе партии отразят дальнейшее совершенствование трудового законодательства – над этой темой "Единая Россия" работает последовательно. "В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства и так далее", - отметил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект программы представят на съезде партии – он пройдет в три этапа. Первый состоится в июне.

"После этого делегаты едут в территории, формируют народную программу. В августе мы проводим второй этап Съезда, утверждаем программу, публикуем ее. После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги", – сказал Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что послание президента Федеральному собранию – это программный документ, план к действию, в котором обозначены конкретные цели и задачи по решению проблем и развитию общества и страны.

"Мы услышали важнейшие предложения в сферах социальной поддержки семей с детьми, качественного и доступного здравоохранения и образования, инфраструктурного развития, газификации, решении экологических проблем, развитие энергетики. Отмечу, что глава государства поддержал в своем послании ряд инициатив "Единой России". Часть из них была сформулирована во время недавнего визита секретаря Генсовета партии Андрея Анатольевича Турчака в Нижегородскую область", - сказал глава региона.

"И сейчас важно, чтобы все озвученные главой государства поручения были реализованы в регионе в ближайшее время и максимально эффективно. Это станет приоритетным направлением в работе областного правительства, депутатского корпуса и актива партии на всех уровнях", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля президент поддержал ряд инициатив, которые ранее направила в его адрес "Единая Россия". В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вставшим на учет на раннем сроке, возврат половины стоимости путевок на детский отдых, а также решение вопроса газификации территорий за счет бесплатного подключения жителей к газу, выделение льготных кредитов регионам на инфраструктурные проекты, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, а также закупка школьных автобусов.

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Теги:
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