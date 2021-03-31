Глеб Никитин рассказал о юбилее Нижнего Новгорода на совещании c Дмитрием Чернышенко Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел 23 апреля в Сарове совещание о ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. На мероприятии с докладом выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область - перспективное направление для путешествий. И предстоящее событие позволит привлечь сюда еще больше гостей. Считаю, что наследие юбилея должны ощущать на себе как сами нижегородцы, так и туристы из регионов России и не только. Подготовка к празднованию находится в самой активной фазе, и важно не снижать темпов. Мероприятия должны пройти на самом высоком уровне", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьеру представили талисманы 800-летия Нижнего Новгорода – дятла Гор и оленя НиНо, а также мобильный маркет с сувенирной продукцией.

Как отметил в ходе доклада Глеб Никитин, подготовка к юбилею города способствует организации большого количества культурно-массовых мероприятий, запуску новых общественных территорий, созданию условий для взаимодействия нижегородцев в ходе различных проектов, реализации их идей.

"Масштабная инфраструктурная программа "Город 800" предусматривает реализацию крупных проектов, включая строительство "Школы 800" на 4 550 мест, реконструкцию крупнейшего парка Нижнего Новгорода "Швейцария", строительство двух транспортных развязок, благоустройство более 30 общественно значимых территорий, реставрацию более 100 объектов культурного наследия, а также комплекс ремонтно-реставрационных работ и благоустройство в Нижегородском кремле. В дальнейшем планируется использование благоустроенных территорий при проведении событийной программы юбилея", - рассказал Глеб Никитин.

"Реставрация Кремля, объектов культурного наследия, реконструкция дорожной сети позволят преобразить не только исторический центр, но и обновить инфраструктуру, благоустроить основные городские локации, создать для жителей комфортную культурную и социальную среду", - добавил вице-премьер.

Глава региона подчеркнул, что план празднования юбилея включает региональные, федеральные и международные мероприятия различной тематики, направленности и форматов.

"Это более 150 мероприятий, на которых сможет побывать более двух миллионов человек. Кульминацией станет главное шоу "Легенда о настоящих людях". Это путешествие по истории и традициям Нижнего Новгорода, калейдоскоп смелых устремлений и достижений. Несмотря на ситуацию с пандемией, мы настроены оптимистично и верим, что все мероприятия пройдут, как запланировали", - считает Глеб Никитин.