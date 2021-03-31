Тысячи школьников со всей России стали участниками Чемпионата по робототехнике "FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - Нижний Новгород 2.0" Общество

Тысячи школьников со всей России стали участниками Чемпионата по робототехнике "FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - Нижний Новгород 2.0"/

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 23 апреля на Нижегородской ярмарке стартовал Национальный чемпионат по робототехнике "FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - Нижний Новгород 2.0". В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, директор образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Более 1 тысячи участников в возрасте 4-18 лет приехали из разных городов России, чтобы презентовать инновационные проекты и получить возможность представить свою команду на международных чемпионатах. В соревнованиях свои знания и умения продемонстрируют 194 команды из 45 регионов России.

"В Нижегородской области открыта сеть "Кванториумов", где дети дошкольного и школьного возраста занимаются робототехникой, разрабатывают проекты по различным направлениям, развивают множество навыков. У них есть тьюторы, педагоги, которые обучились по определенным программам, и их становится все больше. Мы делаем ставку на такой вид образования, потому что это пробуждает и формирует в человеке технические навыки. Сегодня воспитанники "Кванториумов" – это дети, а завтра – уже профессионалы, которые будут создавать высокотехнологичные производства, где будут оптимизировать процессы, удешевлять продукцию, делать ее более качественной и востребованной потребителями не только в Нижегородской области, но и по всему миру", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора добавил, что регион будет стремиться к тому, чтобы чемпионат по робототехнике проходил у нас ежегодно.

"Будем рады, если к нам будут приезжать команды из других регионов, потому что интересно посмотреть на их наработки. Конкуренция стимулирует находить новые решения. Но, кроме этого, мы бы очень хотели, чтобы ребята делились друг с другом опытом. Есть очень сильные команды из Челябинска, Иркутска и других субъектов РФ. Самое главное, чтобы ребята не изменяли себе, чтобы педагоги видели в них искру сейчас и эту искру поддерживали и развивали", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.



В первый день чемпионата прошла выставка детских проектов направлений FLL Discover (4-6 лет) и FLL Challenge (10-16 лет), панельная дискуссия "Робототехника в регионе: с первых наборов до первых побед", тренировочные заезды FTC (10-18 лет), а также награждение победителей направления FLL Discover (4-6 лет).

"Нижегородская земля всегда славилась талантливыми учеными, инженерами и изобретателями. Мы - наследники славных традиций, и, безусловно, нам очень приятно, что это наследие, благодаря в том числе таким масштабным событиям, как Национальный чемпионат по робототехнике, получает новый импульс, развивается и вовлекает в инженерное творчество большое число детей. Приятно видеть ребят с горящими глазами, создающих «умных» роботов и макеты «умных» городов, предлагающих идеи различных инновационных решений. Безусловно, это результат работы "Сириуса" и его распределённых моделей, созданной системы "Кванториумов", ИТ-кубов, "Точек роста". Все это заряжает таким позитивом и креативом, что у нас, взрослых, появляется ещё больше стимулов для развертывания новых образовательных пространств", - отметила Ольга Петрова.

Директор образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин отметил, что соревнования стартовали уверенно и четко.

"Получилось всё или нет, мы поймем через три соревновательных дня. Сегодня запуск, и он прошел на высоком уровне. Надеюсь, нам удастся поддержать высокий уровень до самого финала, и все будет великолепно. Что касается "Школы 800", для нас крайне важно увидеть, воспользоваться и применить в своей работе те технологии, которые представлены на чемпионате. Нам важно увидеть педагогические наработки, важно увидеть детей, важно посмотреть, как это может воплощаться в реальной образовательной деятельности школы", – рассказал Сергей Злобин.

К участникам чемпионата обратился также глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Я рад, что второй российский чемпионат робототехники проходит именно в Нижнем Новгороде – городе, который славится своими университетами, своей сильной образовательной и научной школой. Особую гордость вызывает то, что участвует и много юных нижегородцев, и ребята и из области. Удивляет, насколько рано дети начинают реализовывать свои робототехнические проекты - самым юным участникам всего четыре года. Можно представить, к чему они будут готовы в 10 лет, в 18 лет. Фактически во взрослую жизнь они войдут уже профессионалами и будут заниматься своим любимым делом. Это большая польза и для них, и для всей страны", – сказал Юрий Шалабаев.

Чемпионат будет проходить до 25 апреля.